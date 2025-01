Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Trailer 2 für GTA 6 kann nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und während ein tatsächlicher Release in 2025 immer unwahrscheinlicher wird, so wird dieses Jahr zumindest höchstwahrscheinlich das Jahr werden, in dem wir noch deutlich mehr Infos zum neuen Open-World-Meilenstein von Rockstar Games bekommen. Aber schon jetzt lässt sich mit Betrachtung der Marketing-Strategie von Rockstar bei vorherigen Releases so einiges vorhersagen oder zumindest spekulieren. Und das macht GTA-Experte Jules für euch in diesem Video!