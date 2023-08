Wir wissen zwar nicht, was es ist, aber beim Trailer zu Nour läuft uns das Wasser im Mund zusammen

So ganz genau wissen wir nicht, was Nour: Play with Your Food für ein Spiel sein soll, aber es sieht wirklich zum Anbeißen gut aus. Die Entwickler*innen beschreiben das Projekt, das am 12. September für den PC und die PS5 erscheint, als "eine interaktive Forschungsreise in die Ästhetik des Essens".

Insgesamt gibt es 20 einzigartige Szenen, in denen verschiedene Gerichte dargestellt werden. Diese könnt ihr dann mit verschiedenen Werkzeugen und Reglern manipulieren und so für ordentlich Chaos sorgen. Das Ganze wird von einem dynamischen Soundtrack untermalt, der sich nach den Geschehnissen auf dem Bildschirm richten soll.

Ein Fotomodus ist natürlich ebenfalls an Bord, sodass ihr eure Kreationen hinterher auch stilecht festhalten könnt.