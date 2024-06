Wird Star Wars Outlaws eine Nummer zu sicher?

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August 2024 für PC, Playstation 5 und Xbox Series und ist in der jahrzehntelangen Geschichte der Star-Wars-Lizenzumsetzungen das erste Open-World-Spiel - neben Lego Star Wars. Als Schmugglerin Kay Vess erkunden wir zahlreiche Planeten und entscheiden selbst, wie wir in der weit, weit entfernten Galaxis agieren.

Wie genau sich das spielt, konnten wir nun selbst ausprobieren. Ganze drei Missionen haben wir in mehreren Stunden erlebt. Doch irgendwie haben wir die gesamte Zeit ein Déjà-vu nach dem anderen.

Denn Outlaws fühlt sich wie ein Potpourri der letzten großen Action-Adventures und Open-World-Titel an. Ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist, zeigen wir euch in diesem Video.