Witch Hat Atelier-Trailer: Einer der schönsten Fantasy-Mangas erhält einen Anime in 2025

Crunchyroll veröffentliche vor einer Woche am 05. Juli 2024 den ersten offiziellen Anime-Trailer zm beliebten Fantasy-Manga Witch Hat Atelier. Damit gewährt der Stremaingdienst bereits einen kleinen Einblick in die magische Welt von Witch Hat Atelier, das nächstes Jahr 2025 eine Anime-Adaption bekommen wird.

Um was geht's in Witch Hat Atelier? In der Geschichte steht ein junges Mädchen namens Coco im Mittelpunkt. Sie ist die Tochter einer Schneiderin, wünscht sich aber sehnlichste eine Hexe zu werden. Leider können nur diejenigen zur einer Hexe werden, die seit der Geburt an Magie beherrschen und Coco besitzt leider keinerlei magische Begabung.

An einem schicksalshaftem Tag trifft sie auf einen Hexer namens Qifrey und wird Zeugin, wie er Magie mit Hilfe von Runen und magischer Tinte antwedet. Durch einen Unfall verwandelt Coco ihre Mutter zu Stein. Qifrey fühlt sich verantwortlich für den Unfall und nimmt Coco als seine Schülerin auf, um den Zauber rückgängig zu machen und somit erfüllt sich auch die junge Protagonistin den Traum zur Hexe zu werden.

Nichtsahnend entfaltet sich um Coco herum jedoch eine fiese Gruppe namens "Brimmed Caps", die an ihr interessiert sind und die freie Nutzung der Runen-Magie wieder anstreben, die aufgrund der Verbrechen in der Vergangenheit verboten wurde.. "The Assembly" hingegen überwacht jeglichen Missbrauch von Magie und löscht die Erinnungen unbefugter Personen, sollten die das Geheimnis der Runen-Magie kennen.

Somit wird die junge Hexe Coco unbewusst in ein Konflikt zwischen Gut und Böse gezogen.

Der Anime wird vom japanischen Animationstudio Bug Films produziert und der geplante Release ist 2025. Genauere Informationen zur Episodenzahl, Synchronisation und Releasedatum sind noch nicht bekannt. Vermutlich wird der Anime jedoch auf Crunchyroll veröffentlicht werden.