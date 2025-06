Witcher 4 trifft Unreal Engine 5: Was verrät uns die Tech-Demo ... und was CD Projekt RED?

Auf der State of Unreal 2025 haben wir zum ersten Mal Gameplay von The Witcher 4 gesehen! Na ja, FAST. Denn es handelt sich hier nicht um tatsächliches Material aus dem in der Zukunft erscheinenden Spiel, sondern um eine so genannte Techdemo, die zeigen soll, zu was The Witcher 4 mit der Unreal Engine 5 in der Lage ist. Heiko und Julius haben die genau unter die Lupe genommen und garnieren sie mit exklusiven Infos vom CD Projekt RED-Besuch bei GameStar.