Witziges Duellspiel für die Switch beweist im Trailer, dass es ein echter Partyknaller werden könnte

In Cricket through the Ages wird anhand lustiger Duelle der angebliche Einfluss der beliebten Sportart auf die Menschheitsgeschichte illustriert.

Was erstmal vergleichsweise trocken klingt, könnte sich am Ende aber als unterhaltsames Partyspiel herausstellen. Die Duelle sehen nämlich ziemlich witzig aus und basieren auf einer leicht verständlichen, aber schwer zu beherrschenden Physik. Und wer wollte nicht schon immer mal mit einem Baseballschläger gegen einen T-Rex antreten?

Cricket through the Ages ist bisher noch exklusiv über Apple Arcade spielbar. Am 1. März erscheint der Titel aber auch für die Nintendo Switch und den PC.