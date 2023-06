Wizard with a Gun hat den besten Namen und hält, was der Titel verspricht

Wizard with a Gun ist ein neues Survivalspiel von Galvanic Games und Devolver Digital, das 2023 seinen Weg auf PS5, Xbox Series X/S und PC finden soll. Im Spiel geht es, wie es der hervorragende Name schon verrät, um einen bewaffneten Zauberer.

Dieser nutzt seine Magie allerdings nicht direkt im Kampf, sondern dazu, seine Schießeisen und Munition zu verhexen und so stärker zu machen. Der Look des Spiels erinnert an Don't Starve und auch hier müsst ihr Ressourcen sammeln und Ausrüstung craften, um zu überleben.

Im Verlauf des Spiels könnt ihr eure Basis schrittweise upgraden und neue Inhalte wie Zaubertränke freischalten. Einen festen Releasetermin gibt es bisher nicht. Wizard with a Gun kann alleine oder zusammen mit anderen Spieler*innen im Koop gespielt werden.