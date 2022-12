Wo Long: Fallen Dynasty - Neuer Trailer zeigt intensive Kämpfe mit ausgefallenen Monstern

Wo Long: Fallen Dynasty ist das neue Action-RPG von Team Ninja, dem Studio hinter den beiden Nioh-Ablegern. Das Spiel erscheint am 3. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC und ist in China zur Zeit der Han-Dynastie angesiedelt.

Das Land wird von finsteren Kreaturen und Dämonen angegriffen und es liegt an uns, die Eindringlinge abzuwehren. Geht man von den Vorgängern aus, können wir uns auf einen hohen Schwierigkeitsgrad, jede Menge Bosskämpfe und viele unterschiedliche Kampfstile einstellen.