Wo Long: Fallen Dynasty - Team Ninja ist zurück mit noch mehr Action im historischen China

12.06.2022 20:35 Uhr

Auf dem großen Xbox und Bethesda Showcase wurde ein neues Spiel von Team Ninja vorgestellt. Wo Long: Fallen Dynasty lässt euch ein Action-Spiel in einem China in der späten Han-Dynastie erleben. So kämpft ihr in dieser fiktiven, düsteren Version gegen Dämonen, die die Drei Königreiche angreifen. Dafür nutzt ihr euer Schwert und ein Kampfsystem basierend auf Chinesischem Martial Arts.

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint 2023 und wird auch direkt im Xbox Game Pass bereitstehen.