Wonder Woman - Erster Trailer enthüllt das neue Spiel der Mittelerde-Macher 10.12.2021 08:18 Uhr Monolith Productions, das Team hinter den beiden Mittelerde-Spielen Mordors Schatten und

="https://www.gamestar.de/spiele/mittelerde-schatten-des-krieges,670.html">Schatten des Krieges, haben während der Game Awards 2021 mitihr neuestes Spiel angekündigt. Das stellt - wenig überraschend - die Amazonenprinzessin aus den DC-Comics in den Mittelpunkt. Konkretes Gameplay, zusätzliche Informationen zur Story, dem Spiel oder Release gibt es aktuell nicht. Fans müssen sich also gedulden, wie genau der Titel um die Superheldin aus dem selben Universum wie Batman, Superman, Green Lantern, The Flash und Co. aussehen wird.