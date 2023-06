Wunderschön animierter Netflix-Film könnte die Fantasy-Alternative zu Across the Spider-Verse werden

Nimona ist ein neuer Animationsfilm, der am 30. Juni auf Netflix startet und auf der gleichnamigen Graphic Novel von ND Stevenson aus dem Jahr 2015 basiert. Die Geschichte spielt in einer Science-Fantasy-Welt, es gibt also sowohl Fantasy-Elemente wie Burgen und Ritterrüstungen als auch Großstädte und moderne Technologien.

Titelheldin Nimona ist eine Formwandlerin, die sich in jeden Menschen und jedes Tier verwandeln kann. Sie möchte unbedingt als Sidekick von Oberbösewicht Ballister Blackheart dienen. Dieser hat einen Plan ausgeheckt, um die alles kontrollierende Institution zu Fall zu bringen.

Der Film sollte ursprünglich schon 2020 erscheinen, wurde zwischenzeitlich aber eingestellt. Netflix hat die Rechte dann 2022 übernommen und das Projekt fertiggestellt. Der Animationsstil erinnert an die erfolgreichen Spider-Verse-Filme.