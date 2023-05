WWF Smackdown 2-Entwickler kehren mit neuem Wrestling-Spiel zurück und machen WWE 2K23 Konkurrenz

Mit AEW: Fight Forever erscheint am 29. Juni nach WWE 2K23 ein zweites Wrestlingspiel für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC. AEW steht für All Elite Wrestling. Die Organisation entwickelt sich seit Jahren zum größten Konkurrenten der WWE und bietet einige bekannte Gesichter wie Chris Jericho oder CM Punk, die zuvor auch für die WWE aktiv waren.

Das Spiel wird vom japanischen Studio Yuke's entwickelt, die von 2000 bis 2019 an den von der WWE lizensierten Titeln gearbeitet haben. Das Gameplay soll dabei an vergangene Tage erinnern und eher arcadelastig werden. Es gibt über 10 verschiedene Spielmodi und eine große Auswahl an Kämpfer*innen. Ihr könnt aber auch euren eigenen Superstar erstellen.