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Wylde Society enthüllt, wie magische Rituale und Séancen in der Hexen-Simulation funktionieren
Die kommende Lebenssimulation Wylde Society stellt in diesem Trailer das Ritual-System vor. Im Cozy-Game führt ihr ein Hotel für Hexen, Zauberer und magische Wesen. Während ihr euch um die Gäste kümmert und die Bevölkerung des kleinen, britisch angehauchten Örtchens bei Teekränzchen kennenlernt, könnt ihr selbst auch an euren Hexen-Fähigkeiten arbeiten.
Dazu gehören Séancen, bei denen ihr Kontakt zur Geisterwelt aufnehmt, um eure Vorhaben zu unterstützen. Um ein solches Ritual abzuhalten, braucht ihr unter anderem die nötigen Zutaten für euren Beschwörungskreis.
Wylde Society hat aktuell noch keinen Releasetermin.
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