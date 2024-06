XDefiant Season 1: Trailer gibt alle Infos zu Release, Modi und Neuerungen

Die erste Season von XDefiant wurde auf der Ubisoft Forward 2024 vorgestellt und soll mit dem 2. Juli als Release-Datum auch schon bald losgehen. Im Trailer können wir sehen, dass uns mehrere Neuerungen wie unter anderem eine neue Fraktion, drei neue kostenlose Waffen, eine frische Map pro Monat sowie ein neuer "Capture the Flag"-Modus erwarten.

Neue Belohnungen locken außerdem zum Ranglistenspiel.

XDefiant ist am 21. Mai 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One erschienen. Season 1 erscheint kostenlos am 2. Juli 2024.