Yakuza: Like A Dragon - 12 Minuten Gameplay stellt das Action-RPG vor

15.06.2020 15:01 Uhr

Yakuza: Like A Dragon ist zwar schon länger in Japan erschienen aber die westliche Veröffentlichung steht bereits in den Startlöchern. Im Rahmen von Find Your Next Game zeigen wir euch jetzt brandneues Gameplay der englischen Version des Spiels.

Rundenbasierende Kämpfe: Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen der Reihe wird Yakuza 7 aber kein Action-Spiel, in dem ihr die Kämpfe aktiv bestreitet. Viel mehr ist es ein rundenbasierendes Rollenspiel, das die Kämpfe actionreich in Szene setzt.

Abgedrehter Humor: Das Gameplay zeigt aber, dass es kein trockenes Rollenspiel ist, sondern einen humorvollen Angriff nach dem nächsten präsentiert. So könnt ihr mit dem Obdachlosen Nanba zum Beispiel einen Feuerball spucken. Dieser ist dann aber nicht magischer Natur sondern einfach nur sein alkoholisierter Rülpser, den er mit einem Feuerzeug entzündet. Das Spiel lockert somit trotz der ernsten Rachegeschichte die Stimmung immer wieder durch Humor auf.

Rollenspiel-Elemente in der echten Welt: Einen weiteren Aspekt des Spiels ist das Job-System. In normalen Rollenspielen sind diese meist fantastischer Natur und ihr wählt sie in Gilden aus. In Yakuza 7 hingegen müsst ihr ins Job Center gehen und wortwörtlich einen Job für euren Charakter aussuchen. Das kann dann Musiker, Koch, Bodyguard und vieles mehr sein. Auf der Auswahl der Jobs basieren dann nicht nur die Kleidung und Waffen, die sie tragen, sondern auch die Angriffe, die sie auswählen können.

Im Laufe der Woche werden wir euch auf GamePro.de Yakuza: Like A Dragon bei Find Your Next Game auch noch einmal genauer vorstellen. Das Spiel erscheint dieses Jahr für PS4, Xbox One, Xbox Series X und PC. Eine PS5-Version wurde noch nicht bestätigt.