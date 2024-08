Zelda: Echoes of Wisdom zeigt seine wunderschöne Spielwelt und Zeldas Fähigkeiten

Bevor The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September für die Nintendo Switch erscheint, könnt ihr euch im aktuellen Trailer einen sehr guten Eindruck davon machen, was euch im Action-Adventure mit der spielbaren Prinzessin in der Hauptrolle alles erwartet.



Gezeigt werden im Video unter anderem viele Bereiche der Spielwelt, wie die Gerudo-Wüste. Zu sehen ist auch, wie Zelda mit ihrem Pferd durch Hyrule reitet und mit ihrem magischen Tri-Stab die namensgebenden Echoes erschafft, um die Spielwelt zu ihren Gunsten zu manipulieren.