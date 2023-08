Wildmender ist ein neues Survivalspiel, das am 28. September für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Es geht darum, einer Wüstenwelt neues Leben einzuhauchen. Alleine oder zusammen mit anderen Spieler*innen erkundet ihr die große Wüste, die voller Mysterien, aber auch Gefahren ist.

Dabei müsst ihr natürlich immer darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken. An Oasen könnt ihr kleine Basen bauen und so das Land Stück für Stück transformieren. So entsteht mit der Zeit ein kleiner Garten, den ihr mit bunten Pflanzen, kleinen Brücken und anderen Deko-Objekten schmücken könnt.

Die Welt wird dabei zufällig generiert, bei jedem neuen Durchlauf erwartet euch also eine etwas andere Umgebung. An besonderen Orten trefft ihr auch auf Geisterwesen, die euch mehr über die Vergangenheit der Welt erzählen und Belohnungen bereithalten.