Zom 100: Crunchyroll stellt den Zombie-Anime im Trailer vor

Zom 100 spielt in einer Zombie-Apokalpyse. Protagonist Akira Tendo ist wohl die einzige Person, die sich über die Apokalypse freut, denn er muss nicht mehr zu seinem Albtraum-Job zurückkehren. Bevor er sich in einen Zombie verwandelzt, möchte er 100 Dinge von seiner Bucket List abarbeiten. Dabei trifft er auf weitere Weggefährten und gelangt in urkomische Situationen.