Zom 100: Der Anime-Hit des Jahres startet schon bald bei Netflix - als Realverfilmung

In der Anime-Serie Zom 100: Bucket List of the Dead werden klassiche Erzählungen aus dem Zombie-Genre gekonnt parodiert und verdreht. Die animierte Serie ist erst vor kurzem auf Crunchyroll gestartet und kommt bei den Fans richtig gut an. Am 3. August folgt auf Netflix eine Umsetzung als Realfilm.

Die Geschichte von Zom 100 dreht sich um Akira Tendo, der von seinem Job und seinem Leben allgemein frustriert ist. Als eine Zombie-Apokalypse ausbricht, freut er sich erstmal darüber, dass er nicht mehr zur Arbeit muss und geht in der Folge noch einen Schritt weiter: Er schreibt eine Bucket List mit 100 Dingen, die er erleben will, bevor er ein Zombie wird.