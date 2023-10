Wenn ihr Tears of the Kingdom bis in den letzten Winkel erkundet habt, eure riesige Pikmin 4-Armee den kompletten Vorgarten deines Nachbarn leergefressen hat, und ihr das Metroid Remaster nach fünf Durchgängen auswendig kennt, ist es Zeit für eine Ladung neuer Switch-Spiele.

Hier gibts alle aktuellen News zur Nintendo Switch

Denn dort warten nicht nur ein Haufen cooler Exklusivtitel, sondern auch viele Spiele, die bis jetzt nur dem PC oder anderen Plattformen vorbehalten waren. Was euch da in den nächsten Monaten erwartet und welche Titel ihr schon ganz bald zocken könnt, hat euch Dennis von der GamePro zusammengefasst.