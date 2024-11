Zweiter Trailer zum kommenden Kinofilm von Solo Leveling: ReAwakening zeigt neue Gegner von Jin-Woo

Das japanische Animationsstudio A-1 Pictures hat im November 2024 einen neuen Trailer zum kommenden Kinofilm Solo Leveling: Reawakening veröffentlicht. Der Film fasst die komplette erste Staffel zusammen und enthält zusätzlich die ersten beiden Episoden der zweiten Season.

Um was geht es nochmal in Solo Leveling? In Solo Leveling geht es um Jin-Woo Sung, einen jungen Hunter, der in Dungeons Monster jagt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aufgrund seiner extrem schwachen Fähigkeiten trägt er den Spitznamen "der Schwächste". Die erste Season endet damit, dass Jin-Woo eine neue mysteriöse Kraft erlangt.

Am 26. November 2024 startet der Film in den deutschen Kinos. Der komplette Film wird in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln zu sehen sein. Ob er später auf Crunchyroll verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar.