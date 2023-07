1 Monat Xbox Game Pass Ultimate für 1€: Das Einstiegsangebot ist wieder zurück!

Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate gibt es jetzt wieder für einen einzigen Euro.

Lange Zeit gab es den ersten Monat für nur einen einzigen Euro, doch schon vor einigen Monaten hat Microsoft das günstige Einstiegsangebot abgeschafft. Seit der Preiserhöhung von 12,99€ auf 14,99€ monatlich ist der Deal nun wieder zurück. Neukund*innen können den Xbox Game Pass Ultimate jetzt also wieder für einen Euro testen. Hier kommt ihr zum Angebot:

Denkt aber daran, den Game Pass Ultimate vor Ablauf des Monats wieder zu kündigen, falls ihr ihn nicht behalten wollt. Sonst verlängert sich das Abo automatisch zum Normalpreis.

Für wen gilt das Game Pass Einstiegsangebot?

Früher galten solche Einstiegsangebote zumeist nicht nur für völlige Game-Pass-Neulinge, sondern auch für Kund*innen, die ihr Abo vor mehr als einem halben Jahr gekündigt hatten. Diese Frist scheint nun deutlich länger zu sein und bei mindestens einem Jahr zu liegen. Zumindest konnten wir mit Accounts, deren Abo weniger als ein Jahr her ist, das Angebot nicht nutzen.

Offizielle Angaben von Microsoft gibt es hierzu allerdings nicht. Am besten probiert ihr also einfach selbst aus, ob euch das Angebot hier angezeigt wird, wenn ihr in euren Account eingeloggt seid:

Was bietet der Xbox Game Pass Ultimate?

Der Xbox Game Pass verschafft euch Zugang zu hunderten Spielen ohne zusätzliche Kosten.

Hunderte Spiele für Xbox & PC: Der Xbox Game Pass Ultimate enthält den Game Pass für Konsole und den Game Pass für PC, die euch jeweils Zugriff auf hunderte Spiele bringen, darunter große AAA-Hits ebenso wie Indie-Titel. First-Party-Spiele von Microsoft sind sogar direkt ab Release dabei. Das gilt auch für Bethesdas großes Open-World-Rollenspiel Starfield, das am 6. September erscheinen wird.

EA Play & Xbox Live Gold: Auch der Abo-Service EA Play ist im Game Pass Ultimate enthalten. Dieser verschafft euch Zugang zu vielen großen Titeln aus dem Hause Electronic Arts, darunter etwa das Ende letzten Jahres erschienene Need for Speed Unbound. Xbox Live Gold, das ihr für den Online-Multiplayer der meisten Spiele braucht, ist ebenfalls Teil des Game Pass Ultimate. Mit dem Abo seid ihr also rundum versorgt.

