Die 10 besten PS5-Spiele im Prime Day Sale: Diese Hits mit bis zu 96 Punkten auf Metacritic gibt’s jetzt günstig!

Zum Prime Day 2026 gibt's bei Amazon eine stattliche Auswahl großer PS5-Spiele günstiger.

Ab heute bis zum 26. Juni (also bis Freitag) läuft der große Amazon Prime Day Sale mit hunderttausenden Angeboten für Prime-Mitglieder. Darunter finden sich natürlich auch eine Menge PS5-Spiele, von großen AAA-Hits bis zu kleineren Indie-Geheimtipps und von aktuellen Spielen aus 2026 bis hin zu älteren Titeln zum Schnäppchenpreis. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Gerade Videospiele sind in Prime Day Sales übrigens erfahrungsgemäß sehr schnell ausverkauft, deshalb solltet ihr besser möglichst bald einen Blick auf die Angebote werfen und zuschlagen. Andererseits kann es jedoch auch sein, dass Amazon in den nächsten Tagen noch einmal mit neuen Angeboten nachlegt.

PS5-Spiele am Amazon Prime Day: Das sind die 10 Top-Angebote!

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Autoplay

Für alle, die keine Lust haben, eigenhändig die besten Angebote herauszusuchen, haben wir hier eine Liste mit zehn der besten PS5-Spiele herausgesucht, die ihr aktuell im Amazon Prime Day Sale günstiger abstauben könnt. Dabei haben wir euch direkt die Wertung für die PS5-Version auf Metacritic sowie unsere eigene Wertung im GamePro Test (soweit vorhanden) beigefügt:

Wie ihr seht, sind Sonys große First-Party-Spiele leider nicht unter den Angeboten. Das war jedoch auch nicht zu erwarten, da es diese erst kürzlich im Day of Play Sale günstiger gab. Ansonsten sind jedoch mehr als genug große AAA-Hits Teil der Angebote. Insbesondere Rollenspiel-Fans kommen voll auf ihre Kosten, wobei gerade JRPGs in diesem Jahr stark vertreten sind. Wir konnten hier gar nicht alle hochwertigen Titel aus diesem Genre aufführen, sonst wäre die Liste zu einseitig geworden.

Auch ansonsten gibt es noch eine Menge weiterer PS5-Schnäppchen, die in unserer Top-10-Liste keinen Platz mehr hatten. Es lohnt sich also definitiv, auch selbst noch einmal einen Blick auf die Angebote zu werfen: