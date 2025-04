Diese 10 Switch 2-Spiele könnt ihr jetzt schon kaufen: Mario Kart World, Zelda, Donkey Kong & mehr mit Preisgarantie sichern!

Die ersten Spiele für Switch 2 könnt ihr schon vorbestellen. Wir haben euch zehn spannende Titel herausgesucht.

Schon seit gestern Abend könnt ihr die Nintendo Switch 2 vorbestellen, inzwischen sind auch die Vorbestellungen für viele Spiele gestartet. Das größte Highlight ist dabei natürlich der exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinende Launch-Titel Mario Kart World. Das Open-World-Rennspiel könnt ihr euch jetzt bereits entweder einzeln oder im Bundle mit der Switch 2 schnappen:

Diese 5 Launch-Titel für Switch 2 könnt ihr jetzt kaufen

Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Daneben kann schon jetzt eine ganze Reihe weiterer Switch-2-Spiele vorbestellt werden, darunter sowohl First-Party- als auch Third-Party-Titel. Diese fünf hier sollen direkt zum Launch der Konsole am 5. Juni erscheinen:

Die Switch 2 Editions der Zelda-Spiele sollen deutliche technische Verbesserungen gegenüber den Originalen aufweisen, die ihr in obigen Trailer sehen könnt. Ihr braucht die beiden Open-World-Hits allerdings nicht noch einmal zu kaufen, falls ihr sie bereits auf der Switch 1 besitzt. Es wird nämlich sogenannte Upgrade Packs geben, mit denen ihr weit günstiger wegkommen werdet. Wie viel genau diese kosten werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

5 weitere Spiele-Highlights für Switch 2, die ihr euch jetzt sichern könnt

Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Upgrade Packs wird es auch für die Switch 2 Editions von Super Mario Party Jamboree und Kirby und das vergessene Land geben, die beide umfangreiche inhaltliche Erweiterungen mitbringen sollen. Diese beiden Spiele erscheinen allerdings erst nach dem Release der Switch 2, ebenso wie das brandneue Donkey Kong Bananza, das ein knallbuntes Action-Highlight werden könnte.

Auch auf die Farming- und Lebenssimulation Story of Seasons: Grand Bazaar und das grafisch aufwendige Science-Fiction-Actionspiel mit Koop-Modus namens Daemon X Machina: Titanic Scion müssen wir noch etwas länger warten. Hier der Überblick:

Falls ihr bei MediaMarkt, Saturn oder Amazon vorbestellt, bekommt ihr übrigens eine Preisgarantie: Falls der Preis der Spiele vor dem Release noch sinken sollte (was bei diesen Händlern keine Seltenheit wäre!), zahlt ihr also automatisch weniger.

Ihr solltet dabei allerdings auch beachten: Viele Switch-Spiele sind zumindest laut UVP in der physischen Version 10€ teurer als in der digitalen. Falls die Preise der physischen Versionen bis zum Release nicht mehr sinken und es euch nicht wichtig ist, die Spiele auf Cartridges zu besitzen, könnt ihr so also in manchen Fällen günstiger wegkommen.