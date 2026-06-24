100-Zoll-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten: Amazon haut riesigen QLED-TV jetzt im Top-Deal raus!

Riesengroß und auch noch gut fürs Gaming: Diesen 100 Zoll großen QLED-4K-Fernseher gibt's jetzt günstig wie nie.

Wenn ihr einen riesengroßen 4K-Fernseher, der auch noch toll fürs Gaming geeignet ist, zum Schnäppchenpreis abstauben wollt, hat der Amazon Prime Day jetzt das passende Sonderangebot für euch: Dort könnt ihr euch nämlich gerade den 100 Zoll großen QLED-TV Hisense E7DS Pro günstig schnappen. Laut Vergleichsplattformen gab es noch nie einen besseren Preis für den gigantischen Fernseher:

Wie üblich am Prime Day gilt das Angebot nur für Prime-Mitglieder. Übrigens gibt es durch den riesigen Amazon-Sale natürlich auch noch viele weitere 4K-Fernseher im Sonderangebot. Für den Fall, dass euch die 100 Zoll doch ein bis zwei Stufen zu groß sind, haben wir hier noch ein paar gute Alternativen für euch:

Gigantischer Bildschirm mit 144Hz: Das kann der günstige 100-Zoll-Fernseher!

QLED und 144Hz sind zwei der wichtigsten Features des Hisense E7DS Pro 4K-Fernsehers.

Beim Hisense E7DS Pro handelt es sich um einen 2026 erschienenen Mittelklasse-Fernseher, der sich nicht zuletzt durch sein 144Hz-Display auszeichnet. Das ist nicht nur wichtig fürs Gaming, um etwa die maximale Leistung von 120 fps bei 4K aus der PS5 und der Xbox Series X herauskitzeln zu können, sondern sorgt generell für eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen, was gerade bei Sportübertragungen mit schnell durchs Bild fliegenden Bällen ein großer Vorteil ist.

Fürs Spielen ist der Hisense E7DS Pro übrigens auch sonst perfekt geeignet. Der Input Lag ist niedrig, weshalb ihr überhaupt keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmen werdet, und wichtige Gaming-Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Hier die Maße des Hisense E7DS Pro mit 100 Zoll, damit ihr wisst, ob der Riesen-Fernseher überhaupt in euer Wohnzimmer passt.

Auch beim App-Support, der früher mal die Schwachstelle von Hisense-Fernsehern war, macht der Hisense E7DS Pro eine gute Figur. Nach wie vor kommt das hauseigene Betriebssystem VIDAA zum Einsatz, dieses unterstützt jedoch inzwischen viel mehr Dienste als früher. Die großen Streaming-Services wie Amazon Prime Video, Netflix oder Youtube sind ohnehin schon lange dabei, aber mittlerweile werden auch viele kleinere Dienste wie etwa Crunchyroll unterstützt.

Was die Bildqualität angeht, hebt sich der Hisense E7DS Pro vor allem durch sein QLED-Display von Low-Budget-TVs ab, das durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots die Farbdarstellung verbessert. Das Direct-LED-Panel sorgt zudem für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Displays, was in dieser Preisklasse nicht immer selbstverständlich ist.

An den Kontrast oder die Helligkeit teurer Mini-LED- oder OLED-Fernseher kommt der Hisense E7DS Pro jedoch nicht heran. Trotzdem bekommt man hier beim Bild gute und beim Gaming sogar sehr gute Qualität geboten. Bei dem aktuellen Preis der gigantischen 100-Zoll-Version kann man sich da nicht beklagen.