100 Zoll QLED 4K-Fernseher im Angebot: Diesen gigantischen 144Hz-TV gibt es nirgendwo sonst so günstig!

100 Zoll QLED 4K-TV im Angebot: Einen Fernseher dieser Größe und Qualität findet man nicht oft zu einem so guten Preis.

Wer sich einen riesigen 4K-Fernseher wünscht, der mit einer Breite von 2,2 Metern fast schon eine ganze Wand abdecken kann, kann sich diesen Traum gerade günstig erfüllen. Bei Expert gibt es nämlich aktuell den 100 Zoll großen und mit einem 144Hz-Display ausgestatteten QLED 4K-Fernseher Hisense E77NQ Pro im Sonderangebot. Im Vergleich zum Release-Preis ist der 4K-TV um 55 Prozent reduziert, günstiger bekommt ihr ihn laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es zwar nicht, es scheint sich aber um ein Weihnachtsangebot zu handeln. Deshalb solltet ihr damit rechnen, dass der Preis in den nächsten Tagen wieder steigt.

Wie günstig ist der Deal mit dem 100 Zoll großen QLED 4K-TV?

Der gigantische 4K-Fernseher, dessen UVP zum Release bei 3999€ lag, kostet bei Expert aktuell nur noch 1799€. So günstig ist laut Vergleichsplattformen derzeit kein anderer Händler. Zumindest nah dran ist MediaMarkt, wo es den 100 Zoll QLED-TV gaktuell für 100€ mehr im Sonderangebot gibt, allerdings ist der Fernseher hier nur noch in bestimmten Regionen lieferbar. Bei Amazon liegt der Preis momentan bei rund 2140€.

Was taugt der riesige QLED 4K-Fernseher Hisense E77NQ Pro?

Für seinen Preis bietet der Hisense E77NQ Pro QLED 4K-TV eine erstaunliche Menge an hochwertigen Features.

Für seinen Preis bietet der Hisense E77NQ Pro eine erstaunlich hohe Bildqualität. Das liegt nicht nur an seinem QLED-Display, das mithilfe eines zusätzlichen Farbfilters mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Er verwendet euch ein VA-Panel mit Direct-LED-Beleuchtung, das relativ hohen Kontrast und eine gleichmäßige Ausleuchtung des Displays bietet.

Bei der Spitzenhelligkeit reicht der Hisense E77NQ Pro zwar nicht an teure Mini-LED- oder OLED-Fernseher heran, mit rund 500 cd/m2 bietet er aber trotzdem rund doppelt so viel wie viele günstige Low-Budget-Fernseher. Dadurch ist er erstens besser für helle Räume geeignet und kann zweitens HDR-Formate besser ausnutzen und so Farben ein besonderes Strahlen verleihen.

Auch VRR unterstützt der Hisense E77NQ Pro 4K-TV, um mit seinem 144Hz-Display für ein flüssiges Bild frei von Screen Tearing (links) zu sorgen.

Der vielleicht größte Vorteil des Hisense E77NQ Pro ist aber sein 144Hz-Display. Gerade bei sehr großen Fernsehern ist eine hohe Bildwiederholrate wichtig, damit schnelle Bewegungen, wie sie insbesondere bei Sportübertragungen und beim Gaming häufig vorkommen, flüssig dargestellt werden können.

Fürs Spielen ist der Hisense E77NQ Pro generell hervorragend geeignet. Durch HDMI 2.1 könnt ihr aus der PS5 und der Xbox Series X die maximale Leistung von 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Mit einem schnellen Gaming-PC sind auch die vollen 144 FPS möglich. Außerdem ist der Input Lag sehr niedrig, sodass es keine wahrnehmbare Eingabeverzögerung gibt und ihr schnell reagieren könnt. Auch VRR und ALLM werden unterstützt.