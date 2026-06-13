100 Zoll Samsung QLED-Fernseher ab jetzt günstig wie nie im MediaMarkt-Sale: 3200€ Rabatt!

MediaMarkt hat ein neues Top-Angebot mit diesem 100 Zoll großen QLED 4K-Fernseher vom Samsung gestartet.

Wenn ihr einen riesigen 4K-Fernseher mit gutem Bild und toller Gaming-Performance wollt, solltet ihr euch dieses Angebot mal ansehen: Bei MediaMarkt bekommt ihr den 100 Zoll großen QLED-TV Samsung QN80F gerade 3200€ günstiger im Vergleich zum UVP, laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den besten Preis aller Zeiten.

Aber es kommt noch besser: Wenn ihr bis zum 21. Juni bestellt, könnt ihr durch eine parallele Samsung-Aktion auch noch das Smartphone Samsung Galaxy S25 FE, das bei MediaMarkt einzeln aktuell 474€ kostet, geschenkt dazu bekommen. Dieser Link bringt euch direkt zu dem Top-Angebot:

Um das kostenlose Handy zu bekommen, müsst ihr euren neuen Fernseher bis zum 5. Juli auf Samsungs Aktionsseite registrieren. Durch den aktuellen WM-Sale bei MediaMarkt könnt ihr dort übrigens noch weitere Fernseher, Smartphones, Tablets und viele andere Technik-Deals günstiger abstauben. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

100 Zoll, 144Hz & QLED: Das ist der riesige Samsung 4K-Fernseher!

Hier die Maße des 100 Zoll großen Samsung-Fernsehers, damit ihr wisst, ob er überhaupt in eure Wohnung passt.

Beim Samsung QN80F handelt es sich um einen 4K-Fernseher der gehobenen Mittelklasse aus 2025. Gegenüber Low-Budget-Fernsehern zeichnet er sich vor allem durch sein Mini-LED-Display aus: Die kleineren Leuchtdioden für die Hintergrundbeleuchtung ermöglichen besseres Full Array Local Dimming (FALD). Beim FALD wird der ganze Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert werden.

FALD erhöht den Kontrast und ermöglicht eine bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen, wodurch Details leichter zu erkennen sind. An OLED-TVs, bei denen jedes Pixel einzeln reguliert wird, kommen Mini-LED-Fernseher zwar qualitativ nicht ganz heran, aber sie können zumindest nah an sie heran kommen. Beim Samsung QN80F ist die Zahl der Dimming-Zonen nicht allzu hoch (140 bei 100 Zoll), trotzdem sorgen sie noch immer für einen deutlichen Anstieg der Bildqualität.

Dank seiner schlanken Form macht sich der Samsung QN80F 4K-Fernseher auch gut an der Wand, eine entsprechend starke Halterung vorausgesetzt.

Aber natürlich bietet der Samsung QN80F noch weitere Vorteile. Das QLED-Display sorgt mit einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung. Durch die hohe maximale Helligkeit von bis zu 1200 cd/m2 kann er außerdem HDR gut ausnutzen und Farben richtig zum Leuchten bringen. Die hohe Helligkeit hilft zudem, wenn ihr in Räumen mit heller Sonneneinstrahlung fernsehen wollt.

Außerdem ist der Samsung QN80F hervorragend fürs Gaming geeignet: Durch das 144Hz-Display könnt ihr die maximale Leistung der PS5 und der Xbox Series X von 120 fps bei 4K-Auflösung nutzen, für die vollen 144 fps braucht ihr einen starken Gaming-PC. Obendrein ist der Input Lag sehr niedrig, sodass ihr nicht befürchten müsst, beim Spielen durch die Eingabeverzögerung ausgebremst zu werden. Auch sonst sind alle wichtigen Gaming-Features wie VRR und ALLM dabei.