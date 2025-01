Über 1000 Switch-Spiele im Angebot: Die neusten Hits von Super Mario Party bis Zelda jetzt im MediaMarkt-Sale schnappen!

Im neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr gerade eine riesige Auswahl an Switch-Spielen günstiger abstauben, selbst die größten Exklusivhits gibt es im Angebot.

MediaMarkt hat gerade einen großen Sale mit Spielen für Nintendo Switch gestartet: Ihr bekommt drei Spiele zusammen für nur 111€ (also 37€ pro Spiel), wobei ihr aus so ziemlich allen Switch-Spielen im MediaMarkt-Sortiment wählen könnt, darunter auch die sehr preisstabilen Exklusivtitel. Da diese normalerweise 59,99€ kosten und fast nie für unter 40€ zu bekommen sind, ist das eine hervorragende Gelegenheit, sich mit großen Hits einzudecken. Hier geht’s zur Aktion:

Der Rabatt wir automatisch im Warenkorb abgezogen. Der Sale läuft nur bis zum 19. Januar, also bis Sonntag, und endet pünktlich um Mitternacht. Allerdings sind bei solchen Aktionen die besten Spiele oft schon deutlich früher ausverkauft, weshalb wir euch empfehlen, besser nicht bis zum letzten Tag zu warten. Alternativ findet ihr den Sale übrigens auch bei Saturn.

Switch-Spiele günstig abstauben: 10 Highlights des MediaMarkt-Sales

1:28 Donkey Kong Country Returns HD - Switch-Umsetzung erscheint am 16. Januar

Autoplay

Zur Auswahl stehen so gut wie alle Switch-Spiele, die aktuell bei MediaMarkt verfügbar sind (mit Ausnahme von Vorbestellungen), selbst die allergrößten First-Party-Hits wie beispielsweise Zelda: Tears of the Kingdom oder die jüngsten Exklusivspiele aus 2024 wie Super Mario Party Jamboree und Zelda: Echoes of Wisdom. Sogar das Switch-Remake des Klassikers Donkey Kong Country Returns, das erst am 16. Januar erscheint, ist bereits mit dabei.

Insgesamt sind über 1000 Switch-Spiele Teil der Aktion. Damit ihr angesichts dieser riesigen Auswahl nicht den Überblick verliert, haben wir euch hier zehn Highlights herausgesucht:

Auf unserer Liste haben wir nur Spiele berücksichtigt, die es laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo für weniger als 37€ bekommen könnt. Ihr macht also in all diesen Fällen einen guten Deal. Noch mehr gute Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: