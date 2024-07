1TB Speicher für Switch im Angebot: Auf dieser microSD hat Zelda Tears of the Kingdom 56 Mal Platz!

Nie wieder Sorgen um zu wenig Speicher auf der Switch: Gerade könnt ihr euch eine microSD mit 1TB zum absoluten Schnäppchenpreis sichern.

Wollt ihr nie mehr über zu wenig Speicherplatz auf eurer Nintendo Switch nachdenken müssen? Mit diesem Sonderangebot kommt ihr eurem Wunsch zumindest sehr nahe: Die microSD-Speicherkarte SanDisk Ultra Plus mit 1TB Speicher könnt ihr aktuell bei MediaMarkt für ohnehin schon günstige 88€ (UVP: 320€!) bekommen, durch eine Cashback-Aktion gibt es aber anschließend sogar noch 20€ als MediaMarkt-Gutschein zurück.

Effektiv bezahlt ihr also nur noch 68€ - ein absoluter Spitzenpreis für eine microSD dieser Größe und laut Vergleichsplattformen der günstigste Preis aller Zeiten für dieses Modell! Der Versand ist kostenlos. Um an die 20€ Cashback zu kommen, müsst ihr nur den Kaufbeleg bis zum 29. Juli auf der Aktionsseite einreichen.

Wie gut ist die riesige Speicherkarte für Nintendo Switch?

Mit ihrer Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s ist die SanDisk Ultra Plus bestens für Nintendo Switch geeignet. Die Speichergröße ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben.

Um gut für die Nintendo Switch geeignet zu sein, sollte eine microSD-Speicherkarte über eine Lesegeschwindigkeit von wenigstens 80 MB/s verfügen. Mit der SanDisk Ultra Plus bekommt ihr eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s (die auf der Shopseite angegebene maximale Geschwindigkeit von 160 MB/s ist nur mit speziellen Kartenlesegeräten möglich) und somit fast das Doppelte.

Noch höhere Geschwindigkeiten könnte die Nintendo Switch ohnehin nicht ausnutzen. Ihr bekommt hier also bereits vergleichsweise kurze Ladezeiten in euren Spielen und braucht hierfür nicht zu einer teureren Karte zu greifen.

Nur dann, wenn ihr die microSD nicht für den Einsatz in der Switch, sondern für schreibintensive Aufgaben wie das Aufnehmen von 4K-Videos braucht, solltet ihr lieber eine teurere Speicherkarte kaufen. Hierfür braucht ihr nämlich eine microSD der Geschwindigkeitsklasse U3 mit einer hohen Schreibgeschwindigkeit, die SanDisk Ultra Plus gehört hingegen zur Klasse U1.

Mit 1TB Speicherplatz dürftet ihr auf der Nintendo Switch für sehr lange Zeit auskommen, schließlich handelt es sich dabei um den 32-fachen Speicher einer normalen Switch-Konsole. Selbst ein großer Open-World-Hit wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat mit seinen rund 18 GB auf der SanDisk Ultra Plus also bis zu 56 Mal Platz. Die meisten Switch-Spiele sind noch deutlich kleiner.

