Es gibt wieder einmal ein Angebot, das ihr nur für extrem kurze Zeit wahrnehmen könnt. Bei Saturn bekommt ihr am heutigen Dienstag, den 12. Mai ein Tablet und eine TV-Box von Apple zum Bestpreis.



Angebot für zwei Stunden: Der Deal ist von 13 bis 15 Uhr gültig und solange der Vorrat reicht.

Apple iPad Air 2019 + Apple TV 4K für 699 Euro kaufen

Apple iPad Air 2019 und Apple TV 4K günstiger

Apple iPad und TV zum Bestpreis: Im Angebot bekommt ihr das Apple iPad Air 2019 und die Apple TV 4K-Box zusammen für nur 699 Euro. Damit spart ihr 250 Euro gegenüber den besten Einzelpreisen der beiden Produkte. Wer also ein neues Tablet will, erhält bei diesem Deal Apple TV kostenlos dazu. Ebenfalls enthalten ist ein Jahr des Streamingservice Apple TV+.



Das steckt im iPad Air 2019: Beim Apple iPad Air 2019 handelt es sich um die LTE-Variante. Ihr könnt also eine SIM-Karte einbauen und damit das Tablet unterwegs nutzen. Für die nötige Leistung des 10,5 Zoll iPads sorgt der Apple A12 Bionic-Chip. Des Weiteren könnt ihr auf diesem natürlich das neueste iOS nutzen. Ansonsten erwarten euch folgende Eigenschaften.

Arbeitsspeicher: 3 GB LPDDR4X

Speicherplatz: 256 GB

Auflösung: 2.224 x 1.668 Pixel

Anschlüsse: 1x Lightning, 1x Klinke

SIM-Karte: Nano-SIM und eSIM

Kamera: 7.0 Megapixel (Front), 8.0 Megapixel (Rückseite)

Akkulaufzeit: Laut bis zu 10 Stunden

Gewicht: 464 Gramm

Farbe: Silber

Das bietet die Apple TV 4K-Box: Allen voran verfügt sie über 32 GB Speicherplatz. Die Apple TV 4K-Box ist ein Multimediaplayer. Ihr bekommt damit Zugriff auf die einzelnen Streamingdienste wie Netflix und Prime Video. Des Weiteren könnt ihr damit eure gekauften Filme und Serien von iTunes abspielen und natürlich Apple TV+ nutzen. Das alles in 4K und Dolby Atmos wird ebenfalls unterstützt. Von den bisherigen Käufer bekommt die kleine schwarze Box 4,8 von 5 Sterne.

