2 TB PS5-Speicher für nur 89€: Jetzt eine der schnellsten PS5-SSDs zum Toppreis abstauben

Für kurze Zeit könnt ihr bei Mindfactory jetzt eine 2TB große PS5-SSD für nur 89€ abstauben.

Bei Mindfactory könnt ihr euch jetzt die 2TB große und gut für PS5 geeignete NVMe SSD Lexar NM790 günstig sichern: Für 2TB zahlt ihr aktuell nur noch 89€! Laut Vergleichsplattformen ist das mit Abstand der günstigste Preis für die SSD, zudem ist es auch sehr wenig Geld im Vergleich zu beliebten Konkurrenten wie der Samsung 980 Pro.

Der Deal ist allerdings auf 200 Exemplare begrenzt, von denen aktuell bereits mehr als ein Drittel verkauft ist. Er dürfte also nicht mehr allzu lange verfügbar sein. Ihr findet das Angebot auf der Seite der Mindstar-Deals, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Wichtig: Bei Mindstar-Deals ist es stets notwendig, dass ihr über die Mindstar-Seite auf die Seite des Produkts geht, da ihr nur so den Rabatt und die versandkostenfreie Lieferung bekommt. Ihr dürft also beispielsweise nicht die Suchfunktion benutzen, um die Lexar NM790 zu finden.

Was taugt die Lexar NM790 NVMe SSD für die PS5?

Die Lexar NM790 NVMe SSD ist schnell und gut für PS5 geeignet, einen Heatsink bietet sie allerdings nicht.

Bis zu 7.400 MB/s: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s gehört die Lexar NM790 zu den schnellsten PS5-kompatiblen SSDs auf dem Markt und wird nur von wenigen Modellen wie der deutlich teureren Samsung 990 Pro (bis zu 7.450 MB/s) geschlagen. Die PlayStation 5 braucht lediglich 5.500 MB/s, ihr bekommt hier also mehr als genug Geschwindigkeit.

Kein Heatsink: Um perfekt für die PS5 geeignet zu sein, fehlt der Lexar NM790 SSD allerdings ein Heatsink. Zwar funktioniert sie prinzipiell auch so in der Konsole, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass ihr hiervon verschont bleibt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Kühlkörper, die in die PS5 passen:

