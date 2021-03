20 Jahre SteelSeries: Zwei Jahrzehnte E-Sport & Gaming der Extraklasse [Anzeige]

SteelSeries wurde als E-Sport-Marke im Jahr 2001 von Jacob Wolff-Petersen in Dänemark gegründet und ist seit dem nicht nur ein fester Bestandteil dieser Szene, sondern im Gaming allgemein verankert. In 20 Jahren hat SteelSeries natürlich einige Meilensteine und vor allem eine Vielzahl an Produkten herausgebracht.



2001 brachten sie ihr erstes Gaming-Mauspad heraus, die Icemat. Diese setzte auf Glas und sollte damit den besonderen Oberflächenanforderungen der Hardcore-Gamer gerecht werden. Seitdem sind 20 Jahre vergangen und in der Zwischenzeit brachten sie Produkte wie die erste mechanische Gaming-Tastatur, die erste Maus für World of Warcraft und weitere Innovationen hervor.



Darunter beliebte Gaming-Hardware wie das Arctis Pro Wireless Gaming-Headset, die Apex Pro Gaming-Tastatur oder die Aerox 3 Wireless Gaming-Maus.

Einige Meilensteine von SteelSeries der letzten 20 Jahre:

2001: Gründung von SteelSeries & das erste Gaming-Mauspad

2002: Erster Anbieter, der mit E-Sport-Spielern zusammenarbeitet & erster Sponsor eines E-Sport-Events

2004: Das erste Gaming-Headset

2006: Die erste mechanische Gaming-Tastatur

2007: Die erste Gaming-Maus

2018: Das erste Hi-Res-Audiosystem im Gaming

2020: Die erste magnetisch anpassbare Tastatur

Insgesamt haben Profi-E-Sportler mit SteelSeries mehr Preisgelder gewonnen, als mit irgendeiner anderen Organisation oder einem anderen Hersteller. Dabei ist Gaming für SteelSeries mehr als nur ein Geschäft und etwas ganz Besonderes:

"Videospiele sind fantastisch. Sie sind so fantastisch, dass man keine Worte dafür findet. Unsere Mission ist es, jedem Gamer dabei zu helfen, sich in dieser fantastischen Welt wie ein Star zu fühlen."

Auf dem Weg zum Ruhm

Mehr als nur innovative Technologien für den Erfolg: Bereits seit 2001 ist SteelSeries im E-Sport und Pro-Gaming tätig. Dabei haben sie nicht nur die ersten Profisportler gesponsert, sondern auch auf die talentierten Gamer abgestimmte Produkte entwickelt. Bei den Beziehungen zu ihren Profiteams setzen sie zudem schon seit der Gründung auf langfristige Partnerschaften und sehen in sich selbst mehr als nur einen Sponsor.



Zusammen mit den besten Gamern der Welt arbeiten sie stets daran die Produkte von SteelSeries noch besser zu machen. Es sollen die Anforderungen von Gamern aller Niveaus erfüllt werden. Dabei stets mit einem Fokus auf den E-Sport, der ihnen besonders am Herzen liegt.



SteelSeries liefert seit 20 Jahren alles, was sich professionelle Spieler wünschen.

"Unsere Fans, Kunden und professionelle E-Sport-Teams verlangen die ultimative Performance. Wir vereinen professionelle Qualität und Strapazierfähigkeit mit unserem unnachlässigen Streben nach einfachem, modernem Design. Alle Knöpfe, Schalter, Materialien und Tasten sind auf die Bewegungen von Gamern ausgerichtet."

