Nur 24 Stunden: Gaming-TV mit Ambilight & HDMI 2.1 im Angebot bei Saturn

Bei Saturn bekommt ihr heute den 4K-Fernseher Philips PUS9206, der sowohl mit vierseitigem Ambilight als auch mit HDMI 2.1 fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X ausgerüstet ist, günstig im Tagesangebot. Für die Version mit 65 Zoll zahlt ihr nur noch 1099€ (UVP: 1949€). Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell derzeit nirgendwo sonst so günstig. Der Deal gilt nur noch bis 9 Uhr am Freitagmorgen. Hier findet ihr ihn:

Was bietet der Philips PUS 9206 4K-TV?

Bild & Sound: Der Philips PUS9206 ist ein 4K-Fernseher der oberen Mittelklasse aus 2021. Er ist bei der Bildqualität Philips bestes Modell unterhalb der OLED- und Mini-LED-TVs. Da die 65-Zoll-Version ein IPS-Display verwendet, ist der Kontrast allerdings vergleichsweise niedrig, dafür ist das Bild aber auch weniger blickwinkelabhängig. Außerdem punktet der PUS9206 beim Sound da er zusätzlich zu den beiden 10-Watt-Lautsprechern auch noch über einen 30-Watt-Subwoofer verfügt.

Gaming: Der Philips PUS9206 bietet nicht nur ein 120-Hz-Display, sondern auch HDMI 2.1. Mit der PS5 oder der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag soll laut unabhängigen Messungen bei rund 20 ms mit 60 Hz liegen. Das ist fürs Gaming ein recht guter Wert, aber nicht so niedrig wie bei vielen anderen aktuellen 4K-TVs.

Ambilight & Android: Eines der besten Argumente für den Kauf des Philips PUS9206 ist das vierseitige Ambilight. Bei Ambilight wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, was in dunklen Räumen sehr beeindruckend aussieht und zudem den Bildschirm noch größer wirken lässt. Der PUS9206 verwendet außerdem nicht Philips hauseigenes Betriebssystem Saphi, das in der Vergangenheit für seine Aussetzer bekannt war, sondern Android, das für sehr guten App-Support sorgt.