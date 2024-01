Super Mario Bros. Wonder günstiger als jemals zuvor: Bei MediaMarkt bekommt ihr 3 Switch Spiele für 111€

Da staunt sogar der Elefanten-Mario: Mit dieser Aktion bekommt ihr viele aktuelle Switch Spiele im Bundle zum Bestpreis!

Endlich gibt es günstige Switch Spiele! Nintendo ist bekannt dafür, dass es vor allem die First-Party-Titel nur selten unter UVP zu kaufen gibt. Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt drei Spiele für zusammen 111€! Alle Infos zur Aktion findet ihr unten im Artikel, ich muss mich jetzt erst mal mit einem halben Dutzend neuer Mario-Spiele eindecken.

So bekommt ihr DEN Plattformer 2023 zum Bestpreis

Super Mario Bros. Wonder war 2023 eine echte Überraschung. Okay, dass ein neues Mario Spiel gut ist, davon kann man ausgehen. Aber dass es ein 2D-Plattformer wird, der obendrein auch noch einiges an Innovation im Gepäck hat? So hat das Spiel die bereits hohen Erwartungen nochmal übertroffen. Und jetzt bekommt ihr diesen grandiosen Titel für gerade mal 37€!

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Der kleine Haken: Ihr müsst drei Spiele kaufen. Legt einfach alle drei Wunsch-Titel bei MediaMarkt in den Warenkorb und der Preis wird auf 111€, also 37€ pro Spiel, angepasst. Holt ihr euch z. B. Super Mario Bros. Wonder (UVP 59,99€, aktuell 46,99€), Pokémon Purpur (UVP 59,99€, aktuell 52,99€) und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (UVP 69,99€, aktuell 49,99€) spart ihr euch satte 78,97€ im Vergleich zum UVP bzw. 38,97€ im Vergleich zu den bereits reduzierten Preisen! Die Versandkosten entfallen dabei auch noch.

Ihr habt noch bis zum 29. Januar 9 Uhr Zeit um zuzugreifen, dann ist Schluss und die Spiele sind wieder nur zum Normalpreis verfügbar.

Pokémon, Zelda, Mario: Das Beste der Aktion

Neben den bereits erwähnten Titeln gibt es noch einige weitere Highlights, die ihr absurd günstig bekommen könnt. Wir haben euch ein paar unserer Favoriten rausgesucht, alle weiteren Spiele der Aktion findet etwas weiter unten über den grünen Button.

