3 für 2: Spiele für PS4, PS5 und Xbox jetzt im Angebot bei MediaMarkt

MediaMarkt hat die Angebote seiner großen Gutscheinheft-Aktion zum neuen Jahr gestartet, die noch bis 15. Januar laufen. Neben Deals aus vielen anderen Bereichen wie 4K-Fernseher, Tablets oder Handys gibt es auch einige Gaming-Angebote. Zum Beispiel könnt ihr drei Spiele für PS4, PS5, Xbox oder PC bekommen und müsst nur zwei davon bezahlen. Das günstigste gibt es geschenkt. Hier geht’s zur Aktion:

Das Angebot gilt für sämtliche Spiele der genannten Plattformen im Sortiment von MediaMarkt, die aktuell verfügbar sind. Switch-Spiele sind hingegen nicht mit dabei und auch alle Angebote von Drittanbietern sowie Vorbestellungen sind wie üblich von der Aktion ausgeschlossen.

Der Rabatt lohnt sich wie immer am meisten, wenn ihr Spiele auswählt, die ungefähr gleichviel kosten. Außerdem solltet ihr euch natürlich für Spiele entscheiden, die ohnehin gerade relativ günstig sind oder die zumindest noch so neu sind, dass ihr sie auch nirgendwo anders deutlich günstiger finden könnt. Hier eine kleine Auswahl an Spielen verschiedener Preisklassen, die sich möglicherweise lohnen könnten:

Weitere Angebote im MediaMarkt-Gutscheinheft

Das neue Gutscheinheft von MediaMarkt hat, wie schon gesagt, noch sehr viel mehr zu bieten als nur die 3-für-2-Aktion mit Spielen. Mit dabei ist zum Beispiel ein 65 Zoll großer und mit HDMI 2.1 ausgestatteter LG OLED 4K-Fernseher sowie ein Bundle mit der Nintendo Switch OLED und Pokémon Purpur. Die Übersicht über sämtliche Angebote des Sales findet ihr hier: