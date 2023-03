3 für 2 mit Spielen für PS5, PS4 & Xbox: Hits wie Hogwarts Legacy und Resident Evil 4 günstig sichern

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt drei Spiele für PS5, PS4, Xbox oder PC kaufen und müsst nur zwei bezahlen.

MediaMarkt und Saturn haben im Rahmen ihrer Osterangebote eine große 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS5, PS4, Xbox und PC gestartet. Kauft ihr drei Spiele, wird euch das günstigste geschenkt. Der Rabatt wird im Warenkorb automatisch abgezogen. Das Angebot gilt für fast das ganze Sortiment, auch neue Spiele aus 2023 wie Atomic Heart, Hogwarts Legacy oder das gerade erst erschienene Resident Evil 4 sind mit dabei. Hier findet ihr die Liste aller Spiele bei beiden Händlern:

Wie die übrigen Osterangebote läuft auch die 3-für-2-Aktion bis zum 10. April. Die Preise mancher Spiele können sich zwischendurch allerdings ändern, außerdem könnten einzelne Spiele schon vorher ausverkauft sein. Umgekehrt könnte in den nächsten Wochen aber auch noch die eine oder andere Neuerscheinung hinzukommen.

Das sind die Highlights für PS5, PS4 & Xbox

Wie immer bei solchen 3-für-2-Angeboten lohnt sich der Rabatt natürlich am meisten, wenn ihr drei Spiele auswählt, die ungefähr gleich viel kosten. Außerdem solltet ihr selbstverständlich kontrollieren, ob ihr die betreffenden Spiele nicht ohnehin anderswo viel günstiger findet, denn nicht in allen Fällen führt der Rabatt zu günstigen Preisen. Bei so neuen Titeln wie Resident Evil 4 ist das Angebot von MediaMarkt und Saturn allerdings schwer zu schlagen. Hier eine kleine Liste mit einigen Highlights der Aktion:

Weitere Oster-Angebote bei MediaMarkt & Saturn

Der MediaMarkt Oster-Sale hat noch viele weitere günstige Deals zu bieten, darunter OLED-TVs, Handys und die PS5.

Neben der 3-für-2-Aktion sind auch die übrigen Osterangebote bei MediaMarkt und Saturn auf jeden Fall einen Blick wert. Unter anderem sind hochwertige 4K OLED TVs von LG, Samsung Handys, VR-Headsets und auch ein PS5-Bundle mit dabei. Diese Links bringen euch zur Übersicht: