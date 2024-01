3 für 49€ bei Amazon: Spiele für Switch, PS5, PS4 & Xbox jetzt günstig im Angebot sichern

Nach MediaMarkt hat nun auch Amazon einen Sale gestartet, durch den ihr 3 Spiele für 49€ bekommt.

Schon am 1. Januar hat MediaMarkt eine 3-für-49€-Aktion mit Spielen für Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox und PC gestartet. Da Amazon es wie üblich schwer ertragen kann, wenn jemand anderes günstiger ist, ist der Händler nach einigem Zögern nachgezogen und hat am 5. Januar seinen eigenen 3-für-49€-Sale gestartet. Allzu riesig ist die Auswahl zwar nicht, aber unter den gut 100 Spielen sind durchaus ein paar Highlights. Hier findet ihr die Übersicht:

Wie bei MediaMarkt soll auch die Amazon-Aktion bis zum 14. Januar laufen. Da die besten Spiele aber schon deutlich früher ausverkauft sein könnten, solltet ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten. Übrigens stehen bei MediaMarkt und Amazon teils unterschiedliche Spiele zur Wahl. Es kann sich also lohnen, die beiden Sales zu vergleichen:

Bei beiden Shops müsst ihr nur drei Spiele aus der Auswahl zusammen in euren Warenkorb legen, der Rabatt wird dort dann automatisch einberechnet. Ihr könnt dabei auch Spiele für verschiedene Plattformen miteinander kombinieren.

3 Spiele für 49€: 10 Highlights aus der Amazon-Aktion

0:47 EA Sports FC 24: Die überarbeitete Switch-Version im Gameplay-Trailer

Wir haben euch hier zehn Highlights aus der Aktion herausgesucht, darunter ein paar echte Hits wie Red Dead Redemption 2 und It Takes Two, denen man auf jeden Fall mal eine Chance geben sollte. Aber auch EA Sports FC 24 für Nintendo Switch oder die Wolfenstein Alternativwelt-Kollektion, die mit The New Order, The Old Blood, The New Colossus und Youngblood gleich vier Spiele enthält, sind zu diesem Preis echte Schnäppchen.

Es scheint übrigens so, als würde Amazon die Auswahl noch überarbeiten und nachträglich neue Spiele hinzufügen. Selbst wenn jetzt für euch nichts dabei sein sollte, könnte es sich also lohnen, später noch einmal vorbeizuschauen.

