3 für 49€: Großer Sale mit Spielen für PS5, Xbox & Nintendo Switch jetzt bei MediaMarkt gestartet!

Im neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr drei Spiele für zusammen 49€ abstauben! Ihr solltet euch aber besser beeilen, die besten Games könnten bald weg sein.

MediaMarkt hat gerade mit dem WSV (was bei dem Händler für „Wahnsinns-Schnell-Verkauf“ steht) einen großen neuen Sale gestartet, durch den ihr neben vielen anderen Technik-Deals auch einige günstige Gaming-Angebote abstauben könnt. Das Highlight ist eine Aktion, durch die ihr drei Spiele für PS5, PS4, Xbox oder Nintendo Switch für zusammen 49€ bekommen könnt. Die Übersicht über die Spiele-Auswahl findet ihr hier:

Der WSV bei MediaMarkt läuft prinzipiell zwar noch bis zum 27. Januar, bei solchen Aktionen sind jedoch in der Regel die besten Spiele sehr schnell ausverkauft, weshalb ihr euch besser ein bisschen beeilen solltet. Alternativ findet ihr die Aktion übrigens auch bei Saturn.

3 Spiele für 49€ bei MediaMarkt: Das sind die Highlights

13:02 Disney Epic Mickey: Rebrushed - Testvideo zu Mickeys ungewöhnlichstem Abenteuer

Autoplay

Aktuelle AAA-Hits finden sich in der Auswahl des MediaMarkt-Sales natürlich nicht, aber es sind durchaus einige größere Titel und sogar ein paar Geheimtipps aus 2024 dabei. Zu den Highlights gehört neben Ubisoft-Spielen wie Assassin’s Creed Mirage, The Crew Motorfest und Prince of Persia: The Lost Crown beispielsweise das erst vor ein paar Monaten erschienene Remake des Klassikers Disney Epic Mickey.

Was die Geheimtipps betrifft, möchten wir euch zudem vor allem Outcast 2 und Alone in the Dark ans Herz legen. Auch wenn das Open-World-Spiel und das Horror-Abenteuer nicht die Meilensteine sind, die die Originale waren, haben sie doch beide durchaus ihre Qualitäten und sind spätestens zum jetzigen Preis auf jeden Fall einen Blick wert.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn Kauftipps zusammengestellt, wobei wir uns auf Spiele beschränkt haben, die einzeln mehr als 16,33€ kosten würden, damit man von dem Extra-Rabatt auch wirklich profitiert: