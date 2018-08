Die Nintendo Switch ist aktuell eine sehr beliebte Konsole. Mittlerweile steigt auch Blizzard auf Nintendos aktuelle Plattform ein und bringt Diablo 3 auf die Hybrid-Konsole. Falls ihr noch einige Lücken in eurer Switch-Sammlung habt, könnt ihr diese mit dem neuesten Angebot aus dem MediaMarkt Prospekt stopfen.

Bei MediaMarkt online gibt es nun das Angebot, dass ihr drei Spiele für Nintendo Switch in den Warenkorb legt und am Ende nur 111 Euro bezahlen müsst. Der Abzug erfolgt automatisch an der Kasse, sofern ihr drei Spiele aus dem ausgewählten Sortiment genutzt habt. Ein paar Spiele sind bereits ausverkauft, dennoch gibt es noch einige interessante.

Zum Beispiel könntet ihr von Nintendo Labo das Set 1 und 2, sowie Super Mario Odyssey kombinieren. Laut Preisvergleich kosten diese aktuell zusammen 150,08 Euro. Bei MediaMarkt könnt ihr also rund 39 Euro sparen.

3 Spiele für Nintendo Switch für 111 Euro

Nintendo Switch Konsole im Bundle

Solltet ihr die Konsole noch nicht besitzen, gibt es bei MediaMarkt online aktuell ein weiteres Angebot. Hier bekommt ihr die Switch und ein Spiel für 319 Euro. Bei den Spielen stehen euch Mario Tennis Aces, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe oder Mario + Rabbids Kingdom Battle zur Auswahl.

Bei der Konsole selbst steht euch die Neon-Rot /- Blau und die Variante in Grau zur Verfügung.

Nintendo Switch + 1 Spiel für 319 Euro