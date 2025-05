3000 Switch-Spiele im Angebot: Jetzt bis zu 90% Rabatt auf diese Hits im Nintendo eShop sichern!

Ihr wollt günstige Switch-Spiele abstauben? Dann solltet ihr jetzt unbedingt im Nintendo eShop vorbeischauen!

Im Nintendo eShop findet ihr gerade mal wieder massenhaft Sonderangebote, aktuell gibt es dort rund 3000 Spiele für Nintendo Switch günstiger, darunter große AAA-Titel ebenso wie kleine Indie-Geheimtipps. Aus der riesigen Liste haben wir euch zehn Highlights herausgesucht, die wir euch in diesem Artikel näher vorstellen. Wer stattdessen lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, kann ganz einfach diesem Link folgen:

EA Sports FC 25 Ultimate Edition

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen!

Angebot gültig bis: 12. Mai

Auch in diesem Jahr führt für Fußballfans, die die Saison mit ihrem eigenen Lieblingsverein nachspielen wollen, wieder kein Weg an EA Sports FC vorbei. Der aktuelle Jahrgang bietet über 700 Mannschaften mit insgesamt mehr als 19.000 Profis aus über 30 verschiedenen Ligen. Aus Deutschland sind die 1. und 2. Bundesliga sowie die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dabei. Natürlich könnt ihr auch in internationalen Wettbewerben wie der Champions League antreten.

Außerdem bekommt ihr natürlich wieder zahlreiche verschiedene Modi geboten, von der Manager-Karriere bis zum Online-Modus Ultimate Team. Die größte Innovation im Vergleich zum Vorgänger ist dabei der neue Kleinfeld-Modus Rush. Die Ultimate Edition liefert euch zusätzlich zum Hauptspiel auch noch 3850 FC Points, die normalerweise allein schon rund 35€ kosten würden – also mehr, als ihr im aktuellen Angebot des Nintendo eShop für das gesamte Paket bezahlt!

Fae Farm

0:32 Fae Farm bekommt kostenlose Erweiterung 'Coasts of Croakia'

Angebot gültig bis: 14. Mai

Fae Farm ist eine Lebens- und Farming-Simulation im Stile eines Stardew Valley oder Harvest Moon, allerdings angesiedelt in einer märchenhaften Fantasy-Welt voller Magie. Auch hier kümmert ihr euch um euren Bauernhof und eure Felder, doch ihr nehmt dabei eure Zauberkräfte zu Hilfe und geht magischen Handwerken wie dem Trankbrauen nach. Obendrein gibt es eine große Vielfalt an niedlichen magischen Geschöpfen, um die ihr euch kümmern könnt.

Fae Farm ist jedoch nicht nur eine Farming Sim, sondern zugleich auch ein Rollenspiel, das euch das märchenhafte Fantasy-Reich Azoria erkunden lässt. Auf euren Abenteuern kämpft ihr gegen Monster, sucht nach Schätzen und erforscht alte Geheimnisse, und zwar entweder allein oder im Koop für bis zu vier Personen. Seit dem Release des Spiels wurden durch zwei große, kostenlose Updates sogar noch neue Regionen hinzugefügt, sodass es jetzt mehr denn je zu entdecken gibt.

Monster Hunter Generations Ultimate

1:59 Monster Hunter Generations Ultimate - Switch-Trailer schickt uns auf Monsterjagd

Angebot gültig bis: 18. Mai

Bei Monster Hunter Generations Ultimate handelt es sich um eine stark verbesserte Neuauflage des ursprünglich für Nintendo 3DS erschienenen Action-Rollenspiels, die bei uns im GamePro-Test stattliche 87 Punkte abgestaubt hat. Im Vergleich zum Original bekommt ihr nicht nur hübschere Grafik, sondern auch eine ganze Menge zusätzlicher Inhalte, darunter neue Areale und Monster sowie zusätzliche Jagdstile und Kampfmanöver für mehr Raum zum Experimentieren.

Spielerisch bleibt Monster Hunter Generations Ultimate ein traditioneller Vertreter der berühmten Reihe: Eure Aufgabe ist es, riesige Monster zu jagen und sie in spektakulären Kämpfen zu erledigen. Dabei sammelt ihr Beute und Ressourcen, die ihr in eure Ausrüstung investiert, um noch stärkere Kreaturen besiegen zu können. Diese simple Spirale sorgt zusammen mit den komplexen Kampfmechaniken für eine hohe Langzeitmotivation, die über 100 Stunden Spielzeit trägt.

Baten Kaitos I & II HD Remaster

Die Rollenspiel-Klassiker Baten Katos I + 2 bieten ein kreatives Karten-Kampfsystem.

Angebot gültig bis: 15. Mai

Die beiden ursprünglich vom GameCube stammenden Rollenspiel-Klassiker Baten Kaitos I & II haben ein aufwendiges Remaster für Nintendo Switch bekommen. Dieses lässt dank höherer Auflösung sowie überarbeiteter Hintergründe und Charaktermodelle das ohnehin schon tolle Artdesign der Originale in neuem Glanz erstrahlen. Außerdem erleichtern neue Funktionen wie automatisches Speichern den Fortschritt und es gibt jetzt ein New Game+ für alle, die nach dem Durchspielen noch mehr wollen.

Dass die beiden Baten-Kaitos-Spiele auch nach rund zwanzig Jahren noch vielen Spieler*innen in guter Erinnerung geblieben sind, liegt nicht zuletzt am kreativen, rundenbasierten Karten-Kampfsystem. Dieses kann man sich wie eine Mischung aus Roguelike-Deckbuildern wie Slay the Spire und klassischen JRPG-Kämpfen vorstellen. Zumeist stürzt ihr euch mit einer Gruppe von drei Helden ins Gefecht und müsst vielfältige Wechselwirkungen eurer Angriffe und Fähigkeiten beachten.

Limbo

6:38 Limbo - Test-Video

Angebot gültig bis: 13. Mai

Mit einem Rabatt von stolzen 90 Prozent und einem Preis von schlappen 0,99€ ist Limbo aktuell eines der günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Es handelt sich dabei um einen düsteren Puzzle-Platformer, der sich seinen Status als berühmter Indie-Hit nicht zuletzt durch seinen atmosphärischen, schwarz-weißen Grafikstil verdient hat. Ihr steuert einen kleinen Jungen, der auf der Suche nach seiner Schwester ist, durch eine albtraumhafte 2D-Welt.

Seine Geschichte erzählt Limbo ganz ohne Worte, allein durch die Macht der Bilder. Besonders einprägsam sind dabei die schonungslosen Todesanimationen, mit denen uns das Spiel für Fehler wie schlechtes Timing bei den Sprüngen bestraft. Insgesamt ist Limbo zwar kein sonderlich schweres Spiel, stellenweise können die Platforming-Abschnitte oder die zwar mechanisch simplen, aber cleveren Rätsel dennoch knifflig werden.

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition

1:22 Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory - Trailer gewährt Einblick in Hintergrundstory

Angebot gültig bis: 15. Mai

Auch die Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition bekommt ihr aktuell 90 Prozent günstiger im Nintendo eShop. Das Paket enthält sowohl das Original als auch den Nachfolger Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker’s Memory, welcher in derselben Welt spielt, aber eine neue Story sowie zusätzliche Monster und neue Gebiete liefert. Dadurch könnt ihr insgesamt 341 verschiedene Digimon finden, trainieren und für euch kämpfen lassen.

Beide Spiele schicken euch ins Tokio der nahen Zukunft, wo die Grenzen zwischen realer und digitaler Welt zu verschwimmen beginnen. Während ihr im ersten Teil in die Rolle eines Cyber-Detektivs schlüpft, spielt ihr im Nachfolger einen talentierten Hacker. Das Gameplay besteht neben Erkundung und Dialogen aus den klassischen, taktischen Rundenkämpfen. Anders als in Pokémon treten die Monster dabei nicht 1 gegen 1, sondern meist in Dreier-Teams gegeneinander an.

Moving Out

1:09 Moving Out - Gameplay aus dem verrückten Koop-Spiel

Angebot gültig bis: 16. Mai

Moving Out ist ein chaotisches Koop-Spiel, in dem ihr gemeinsam in einem Team aus bis zu vier Personen ein Umzugsunternehmen betreibt. Ums Management braucht ihr euch dabei nicht zu kümmern. Stattdessen geht es darum, in möglichst kurzer Zeit Wohnungen auszuräumen und alles in eurem Lastwagen zu verstauen, um so den Highscore zu knacken. Das klappt allerdings nur, wenn ihr gut zusammenarbeitet und die Aufgaben klug verteilt.

Um Zeit zu sparen, kann etwa eine Person Möbelstücke und Habseligkeiten aus dem Fenster des ersten Stocks werfen, während eine andere sie unten auffängt und so im Lastwagen verstaut, dass der knappe Platz optimal ausgenutzt wird. Mit der Zeit werden eure Aufträge immer ausgefallener und reichen von einfachen Stadtwohnungen über Bauernhöfe bis hin zu Spukhäusern. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr vor dem Kauf probespielen.

Super Bomberman R 2

Am grundlegenden Gameplay der Reihe hat sich auch mit Super Bomberman R 2 nichts geändert, es sind aber neue Modi hinzugekommen.

Angebot gültig bis: 11. Mai

Super Bomberman R 2 ist der jüngste Teil der berühmten, vor über 40 Jahren gestarteten Bomberman-Reihe. Am zeitlosen Spielprinzip hat sich bis heute glücklicherweise wenig geändert: Ihr versucht, eure Gegner zu erledigen, indem ihr Bomben legt, deren Explosionen sich kreuzförmig ausbreiten, sofern ihnen kein Hindernis den Weg versperrt. Das macht langfristig nach wie vor am meisten Spaß im Multiplayer, sei es nun lokal an einer Konsole oder online.

Ihr bekommt aber auch einen Story-Modus, in dem ihr das Universum retten müsst und zu verschiedenen Planeten reist. Neu im Vergleich zum Vorgänger ist zudem der Modus "Schloss", in dem ein Team die Schätze seines Schlosses gegen das andere Team verteidigen muss. Die Modi „Standard“, „Grand Prix“ und „Battle 64“ aus Super Bomberman R sind auch wieder mit dabei. Außerdem könnt ihr mit dem Leveleditor jetzt eure eigenen Herausforderungen erschaffen.

Ace Attorney Investigations Collection

In Ace Attorney Investigations steht ihr als Miles Edgeworth auf der Seite der Strafverfolgung.

Angebot gültig bis: 18. Mai

Mit der Ace Attorney Investigations Collection haben die beiden Adventure-Klassiker Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth und Prosecutor's Gambit endlich die wohlverdiente Neuauflage bekommen. Diese bringt neben verbesserter HD-Grafik und teilweise neuen Charakterdesigns auch zusätzliche Service-Features wie eine Kapitelauswahl und einen Story-Modus mit. Durch letzteren könnt ihr schwierige Rätsel einfach lösen lassen, falls ihr mal festhängt.

Anders als in den anderen Ace-Attorney-Spielen schlüpft ihr in der Investigations-Reihe nicht in die Rolle des Strafverteidigers, sondern übernehmt mit Miles Edgeworth die Anklage. Am grundlegenden Ablauf ändert das nichts: Ihr müsst zunächst in Kriminalfällen ermitteln, indem ihr Tatorte untersucht und Zeugen befragt. Eure Erkenntnisse setzt ihr daraufhin in dramatisch inszenierten Gerichtsverhandlungen dazu ein, die wahren Täter hinter Gitter zu bringen.

Europa

1:03 Europa: Cozy-Adventure mit Ghibli-Charme im Trailer

Angebot gültig bis: 14. Mai

Mit dem Kontinent Europa hat dieses 3D-Erkundungsspiel nichts zu tun, es spielt nämlich auf dem gleichnamigen Jupitermond. Wir spielen einen Androiden, der mit einem Jetpack durch idyllische Landschaften in einem wunderschönen Bilderbuch-Grafikstil fliegt. Die Bewegung ist dabei ein zentrales Gameplay-Element: Zu Beginn müssen wir noch häufiger auf den Boden zurückkehren, nach und nach verbessern wir unser Jetpack jedoch, um frei durch die Lüfte sausen zu können.

Der andere Teil des Gameplays besteht in der Erforschung geheimnisvoller Ruinen und uralter Bauwerke, die über den Mond verstreut sind. Früher einmal war Europa nämlich die Heimat einer blühenden menschlichen Zivilisation. Indem wir Rätsel lösen, lüften wir Stück für Stück das Geheimnis darum, was mit den menschlichen Bewohnern geschehen ist. Mit der Demo im Nintendo eShop könnt ihr euch kostenlos von der dichten Atmosphäre des Adventures überzeugen.

Rund 3000 weitere günstige Switch-Spiele im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, gibt es im Nintendo eShop gerade noch tausende weitere Sonderangebote, von Shootern über Rollenspiele bis hin zu Adventures und Taktik-Hits. Falls ihr unter unseren Tipps noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, solltet ihr also auf jeden Fall selbst noch einmal einen Blick auf die Deals werfen: