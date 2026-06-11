360°-Aufnahmen in 8K – eine der besten Action-Cams brachial reduziert!

Insta360 X4: Solche wilden Aufnahmen sind mit dieser Kamera richtig einfach zu machen.

Man kennt's aus dem Urlaub: Es gibt Momente, die man in einem schönen Foto oder Video aufnehmen will, aber irgendwie passt der Winkel nicht, schließlich reicht der Blickwinkel nur so weit. Mit einer 360°-Kamera hat man dieses Problem nicht und aktuell bekommt ihr die starke Insta360 X4 zum Hammerpreis!

Insta360 X4-Bundles im Angebot:

*Der Selfie-Stick wird automatisch digital aus den Aufnahmen entfernt.

8K und 360° – scharfe Aufnahmen im Superweitwinkel

1:00 360°-Aufnahmen in bis zu 8K: Die Insta360 X4 ist eine mächtige Action-Cam

Autoplay

Die Insta360 X4 ist eine längliche Kamera, die vielleicht auf den ersten Blick etwas groß für eine Action-Cam ist, aber sie ist robust und liefert beste 360°-Aufnahmen in 8K oder 5,7K in geschmeidigen 60 fps. Durch die Superweitwinkel-Kameras könnt ihr auch einfache Aufnahmen mit 170° MaxView genießen.

Wer denkt, dass 360°-Videos nur eine kleine Nische für VR-Headsets sind, der täuscht sich ordentlich. Auch für "normale" Aufnahmen eignet sich der umfassende Blickwinkel hervorragend, denn so wird Reframing super einfach. Jedes gefilmte Objekt könnt ihr in der Nachbearbeitung ganz einfach im Fokus behalten und notfalls zuschneiden, ganz nach der Devise "lieber haben, als nicht haben".

Perfekt für Sport und Freizeit – robust und wasserdicht

Auch wenn die längliche Kamera nicht das typische Action-Cam-Format à la GoPro hat, so ist die X4 definitiv auch für die klassischen Action-Szenarien geeignet. Sie ist nämlich nicht nur wasserfest, sondern auch ordentlich robust gebaut, sodass Gehäuse und Linsen auch stärkere Stöße problemlos aushalten können.

Mit dem richtigen Zubehör könnt ihr die Kamera an euer Motorrad schnallen und actionreiche Szenen drehen.

Egal ob Wassersport im Sommer oder hoch in den Bergen im Winter – Wasserfestigkeit und Kälteresistenz bis zu –20 °C regeln. Ohne Tauchgehäuse könnt ihr sogar bis zu 10 m unter Wasser tauchen. So wird euer nächster Tauch- oder Skiurlaub perfekt eingefangen.

Besonders bei wilderen Stunts kommt die Zusammenarbeit der 360°-Aufnahme mit Stabilisierung und Horizontsperre zur Geltung, die aus jedem Salto und jeder ruckeligen Bahn ein butterweiches, klares Video macht, komplett ohne Ruckler und Schwindelgefühl.

Reichlich Zubehör und "unsichtbarer Selfie-Stick"

Mit einem Stick oder Stativ sind Fotos und Videos so viel einfacher aufzunehmen – und besser sieht's meistens auch noch aus!

Auch, wenn die Standardkamera zum Filmen ausreicht, holt man das volle 360°-Potenzial vor allem durch die Nutzung eines Selfie-Sticks raus. Der lange Stock wird hier kein Problem darstellen, denn der 5-nm-KI-Chip optimiert nicht nur die Qualität der Aufnahmen, sondern retuschiert den Selfie-Stick automatisch aus jeder Aufnahme, weshalb er effektiv "unsichtbar" ist.

Wer sich aktuell für die Festival- und Sommersport-Saison eine neue Kamera zulegen und gerne etwas Neues, Kreatives ausprobieren will, wird mit dem aktuellen Angebot der Insta360 X4 ein hervorragendes Gerät für einen guten Preis bekommen. Der lange Selfie-Stick kostet separat nur knapp 30€, weshalb ich persönlich einfach das Standard-Bundle empfehlen würde, aber die Entscheidung liegt bei euch.