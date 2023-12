4000 Filme im Angebot: Blockbuster und Anime-Hits auf DVD & Blu-ray im Amazon-Sale

Bis zum 6. Januar läuft ein riesiger Amazon-Sale mit über 4000 Filmen und Serien auf DVD und Blu-ray.

Unter dem Titel „Winterangebote“ läuft bei Amazon gerade ein riesiger Sale mit Filmen und Serien auf DVD und Blu-ray: Bis zum 6. Januar gibt es gut 4.000 Sonderangebote. Die Auswahl reicht von großen Hollywood-Blockbustern bis hin zu Sammelboxen berühmter Anime-Serien. Hier findet ihr die Übersicht:

Neben dem großen DVD & Blu-ray Sale laufen bei Amazon übrigens auch noch kleinere Aktionen, die es euch etwas leichter machen, eure persönlichen Highlights zu finden, und durch die ihr zum Teil sogar noch zusätzlich sparen könnt, wenn ihr mehr als nur einen einzigen Film kauft. Hier der Überblick:

Obwohl die Aktionen noch eine Woche lang laufen, können sich Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote natürlich auch schon vorher ändern. Deshalb empfehlen wir euch, besser nicht bis zur letzten Minute zu warten.

DVD & Blu-ray Sale bei Amazon: 10 Highlights

2:12 Top Gun Maverick im Trailer

Für alle, die sich nicht eigenhändig durch die verschiedenen Sales und die langen Angebotslisten wühlen wollen, haben wir hier ein paar Highlights herausgesucht. Anime-Fans können sich beispielsweise über das Meisterwerk Ghost in the Shell in der Jubiläums-Neuauflage freuen. Die oscarprämierten Blockbuster Dune und Everything Everywhere All At Once gehören ohnehin in jede gut sortierte Sammlung.

Besonders interessant für Gamer*innen, aber noch etwas teurer als die bisher genannten Titel sind die 2023 erschienenen Spieleverfilmungen von Super Mario Bros. und The Last of Us. Hier unsere Auswahlliste:

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: