4000 Filme im Angebot: Blockbuster von Dune bis Avatar auf Blu-ray & DVD im Amazon-Sale

Bei Amazon könnt ihr jetzt eine riesige Auswahl an Serien und Filmen günstig auf DVD und Blu-ray abstauben.

Noch bis zum 3. April läuft bei Amazon unter dem Titel „Frühlingsangebote“ ein riesiger Sale, in dem ihr Filme und Serien auf DVD und Blu-ray günstig abstauben könnt. Die Auswahl reicht von Komplettboxen erfolgreicher Serien bis hin zu vielen der größten Kino-Blockbuster der letzten Jahre. Insgesamt gibt es mehr als 4000 Deals. Hier findet ihr die Übersicht:

Dabei solltet ihr beachten: Auch wenn der Sale noch bis Mittwoch läuft, können sich Preise und Verfügbarkeit einzelner Artikel jederzeit auch vorher ändern. Ihr solltet also besser nicht bis zur letzten Minute warten.

Amazon Film-Sale: Was sind die Highlights?

Zu den Highlights unter den reduzierten Filmen zählt fraglos das preisgekrönte Science-Fiction-Epos Dune. Falls ihr die Verfilmung des Roman-Klassikers von Frank Herbert tatsächlich verpasst haben solltet, ist jetzt de perfekte Zeitpunkt, den ersten Teil noch nachzuholen. Die Fortsetzung Dune: Part Two läuft nämlich gerade im Kino und erscheint am 29. Mai auf Blu-ray und DVD.

1:37 Avatar: The Way of Water im Trailer

Ein noch größerer Blockbuster, zumindest gemessen am Einspielergebnis, ist James Camerons vor gut einem Jahr erschienener Science-Fiction-Film Avatar – The Way of Water. Mit 2,32 Milliarden Dollar handelt es sich um den dritterfolgreichsten Film aller Zeiten, nach dem Vorgänger Avatar - Aufbruch nach Pandora und Avengers: Endgame.

Neben aktuellen Kinohits finden sich übrigens natürlich auch einige Klassiker unter den Angeboten. Fans von Helldivers 2, die das Filmvorbild des Shooters noch nicht kennen, empfehlen wir beispielsweise dringend, sich Starship Troopers in der ungeschnittenen Fassung anzusehen.

Hier eine kleine Liste mit Highlights aus dem Sale:

3 für 2 Sale mit Anime-Filmen und-Serien

Auch eine riesige Auswahl an Animes gibt's bei Amazon gerade günstig im Angebot.

Im Rahmen des großen DVD- und Blu-ray-Sales bei Amazon laufen auch noch einige etwas kleinere Aktionen für Film- und Serienfans mit speziellen Interessen und Wünschen. Darunter ist etwa ein Sale mit 4K- und 3D-Versionen großer Kinofilme sowie eine 3-für-2-Aktion mit Animes, durch die ihr beispielsweise die ungeschnittene Neuauflage der Dragonball-Serie günstig abstauben könnt:

