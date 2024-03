4K-Fernseher für 249€ im Amazon-Angebot: Was kann der Google TV-Bestseller zum Sparpreis?

Den 4K Smart-TV TCL P639 gibt's bei Amazon jetzt zum Sparpreis. Die kleinste Version mit 43 Zoll kostet nur noch 249€.

Ihr sucht nach einem möglichst günstigen 4K-Fernseher, wollt aber trotzdem nicht auf ein gewisses Maß an Qualität verzichten? Dann ist dieser Amazon-Deal möglicherweise das Richtige für euch: Den TCL P639 4K Smart-TV mit Google-Betriebssystem könnt ihr gerade laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor bekommen, die kleinste Variante mit 43 Zoll kostet nur noch schlappe 249€! Kein Wunder also, dass das Modell bereits unter den Top 10 der TV-Bestseller auf Amazon ist:

Falls 43 Zoll euch doch etwas zu wenig sind, gibt es den 4K-Fernseher auch noch in anderen Größen von bis zu 75 Zoll günstiger. Hier der Überblick über die Preise:

Wie gut ist der 4K-Fernseher TCL P639?

Der TCL P639 bietet eine Menge Features, nicht zuletzt dank Google TV.

Hoher Kontrast & Direct LED: Für seinen Preis bietet der TCL P639 eine gute Bildqualität. Das liegt unter anderem daran, dass er ein kontrastreiches VA-Panel einsetzt. Dieses hat allerdings den Nachteil, dass die Bildqualität bei schrägem Bildwinkel abnimmt. Außerdem verwendet TCLs günstiger 4K-TV ein Direct-LED-Display, das eine gleichmäßigere Beleuchtung bietet als die sonst oft bei günstigen Fernsehern eingesetzten Edge-Displays.

60Hz, aber sonst gut fürs Gaming: Wie so ziemlich alle günstigen 4K-Fernseher hat der TCL P639 lediglich ein 60Hz-Display. Ihr bleibt also auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Ansonsten schlägt er sich beim Gaming aber recht gut. Der Input Lag ist niedrig, schnelle Reaktionen beim Spielen sind also möglich. Durch ALLM wird zudem automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

Ein 120Hz-Display kann der TCL P639 leider nicht bieten, ansonsten taugt er aber recht gut fürs Gaming.

Google TV & Sprachsteuerung: Ein Vorteil, den der TCL P639 gegenüber Konkurrenten wie dem ähnlich günstigen und auch ähnlich guten Hisense E6KT hat, ist das Google TV-Betriebssystem. Dieses sorgt nämlich für hervorragenden App-Support, so ziemlich alle größeren Streaming-Dienste werden unterstützt. Für die komfortablere Bedienung liegt zudem eine Sprachfernbedienung bei.

Mäßige Helligkeit: Natürlich muss man bei einem so günstigen Fernseher aber auch ein paar Kompromisse hinnehmen. Neben dem 60Hz-Display ist die größte Einschränkung die relativ geringe Spitzenhelligkeit, durch welche die unterstützten HDR-Formate nicht voll ausgenutzt werden können. Andere Low-Budget-TVs schneiden in dieser Hinsicht jedoch auch nicht besser ab.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: