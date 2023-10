4K-TV im Prime Day-Angebot: Schnappt euch den Amazon Fire TV 4 jetzt zum Toppreis

Amazon hat frühe Angebote zum zweiten Prime Day gestartet. Zum Beispiel bekommt ihr jetzt den 4K-Fernseher Amazon Fire TV 4 günstig.

Am 10. und 11. Oktober läuft bei Amazon unter dem Namen „Prime Deal Days“ ein zweiter Prime Day mit tausenden Sonderangeboten exklusiv für Prime-Mitglieder. Viele der Amazon-Eigenmarken gibt es sogar schon jetzt günstiger, darunter Amazons günstigster hauseigener 4K-Fernseher, der Fire TV 4. Diesen könnt ihr dank rund 40 Prozent Rabatt jetzt schon ab 299,99€ abstauben:

Mehr Infos sowie weitere frühe Angebote zum 2. Amazon Prime Day 2023 bekommt ihr auf Amazons Übersichtsseite zum Sale. Dort werdet ihr auch die anderen Deals finden, sobald diese am 10. Oktober im Mitternacht gestartet sind:

Auch Amazon Fire TV Omni QLED im Angebot

Der Fire TV Omni QLED bietet vor allem bei der Bildqualität einige Vorteile gegenüber dem Amazon Fire TV 4.

Falls ihr es eine Stufe hochwertiger haben möchtet, gibt es übrigens auch den Fire TV Omni QLED im Angebot, der dank QLED-Display zur Verbesserung der Farbdarstellung und Full Array Local Dimming zur Erhöhung des Kontrasts eine bessere Bildqualität bietet. Außerdem werden HDR 10+ und Dolby Vision IQ unterstützt.

Bei 43 Zoll ist der Preisunterschied zum Fire TV 4 mit 50€ nicht mal groß, allerdings müsst ihr bei dieser kleinsten Version auf Full Array Local Dimming verzichten. Bei 50 Zoll sind es schon 100€ und bei 55 Zoll 130€ Aufpreis. Hier findet ihr die Angebote:

Was bietet der Amazon Fire TV 4?

Der Amazon Fire TV 4 bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, auf 120Hz müsst ihr aber verzichten.

App-Support & Sprachsteuerung: Der im Frühjahr in Deutschland erschienene Amazon Fire TV 4 ist ein günstiger 4K-Fernseher, der sich gegenüber der Konkurrenz nicht zuletzt durch seinen guten App-Support auszeichnet. Amazons Fire OS unterstützt eine breite Auswahl an Streaming-Diensten, was gerade bei TVs der unteren Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Hinzu kommt der hohe Bedienkomfort, zu dem auch die mitgelieferte Alexa-Sprachfernbedienung beiträgt.

Guter Kontrast dank VA: Für seine Preisklasse schneidet der Amazon Fire TV 4 auch bei der Bildqualität gut ab, sein VA-Display liefert einen hohen Kontrast. Allzu hohe Ansprüche solltet ihr aber natürlich nicht haben. So kann aufgrund der im Vergleich zu teureren Fernsehern geringen Spitzenhelligkeit HDR nicht besonders gut ausgenutzt werden, der Fire TV Omni QLED schneidet in dieser Hinsicht besser ab.

Niedriger Input Lag, aber 60Hz: Dank seines niedrigen Input Lags von 11 ms bei 60Hz ist der Amazon Fire TV 4 recht gut fürs Gaming geeignet. Dank ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. 120Hz und vollwertiges HDMI 2.1 bekommt ihr hier allerdings nicht, weswegen ihr auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 4K 60fps beschränkt bleibt. Das gilt allerdings für fast alle Fernseher dieser Preisklasse.

