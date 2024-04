4K Smart-TV für 229,99€ im Angebot: Fernseher mit Dolby Vision jetzt günstig wie nie schnappen!

So günstig wie aktuell im Angebot der Woche bei Otto gab es den 4K-Smart-TV TCL RP630 mit 43 Zoll laut Vergleichsplattformen noch nie.

Wer einen neuen 4K-Fernseher braucht und möglichst wenig bezahlen, aber trotzdem vernünftige Qualität bekommen möchte, findet gerade bei Otto das passende Angebot: Dort könnt ihr jetzt den 4K Smart-TV TCL RP630 in der Größe 43 Zoll für schlappe 229,99€ (UVP: 379€) abstauben. Laut Vergleichsplattformen gab es ihn noch nie zuvor so günstig. Hier findet ihr den Deal:

Der Deal gehört zu den Angeboten der Woche bei Otto, die noch bis Dienstag laufen. Einzelne Produkte können aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

TCL RP630: Was kann der günstige 4K Smart-TV?

Trotz seines günstigen Preises bekommt ihr beim TCL RP630 4K-TV ein recht gutes Bild.

Da es sich um einen 4K-Fernseher der unteren Preisklasse handelt, sollten eure Erwartungen natürlich nicht allzu hoch sein, aber für seinen Preis bietet der TCL RP630 durchaus ein gutes Bild. Das verdankt er nicht zuletzt seinem VA-Panel, das für vergleichsweise hohen Kontrast sorgt.

Außerdem unterstützt der TCL RP630 neben HDR10 auch Dolby Vision, was selbst bei viel teureren 4K Smart-TVs nicht selbstverständlich ist. Das HDR-Format soll für kräftig leuchtende Farben sorgen. Vollständig ausnutzen kann der TCL RP630 es allerdings nicht, weil er nicht über die dafür nötige Spitzenhelligkeit verfügt. Mit bis zu 330 cd/m2 bietet er in dieser Hinsicht jedoch noch immer mehr als viele andere günstige 4K-Fernseher.

Der TCL RP630 unterstützt die allermeisten großen Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix und Disney+.

Wie alle Low-Budget-TVs verfügt auch der TCL RP630 lediglich über ein 60Hz-Display, ihr bleibt also auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Ansonsten ist der Fernseher aber gut fürs Gaming geeignet. Der Input Lag ist niedrig, sodass ihr in hitzigen Multiplayer-Matches schnell reagieren könnt. Dank ALLM (Auto Low Latency Mode) schaltet der TV bei Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Das Roku TV-Betriebssystem unterstützt die großen Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix, DAZN und Disney+ und ist auch mit Sprachassistenten wie Siri, Alexa und dem Google-Assistenten kompatibel. Außerdem könnt ihr den Fernseher nicht nur mit der Fernbedienung, sondern auch per Mobile-App steuern.

