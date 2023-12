4K-TV für 249€ sichern: Diesen Fernseher könnt ihr jetzt 50% günstiger im Weihnachtsangebot abstauben

Wenn ihr euch zu Weihnachten einen günstigen 4K-Fernseher gönnen wollt, findet ihr im neuen Sale bei Otto jetzt ein passendes Angebot.

Otto hat gerade seinen Weihnachts-Sale gestartet, durch den ihr unter anderem preiswerte 4K-Fernseher abstauben könnt. Allen, denen es gar nicht günstig genug sein kann, können wir beispielsweise den 4K Smart-TV Hisense E61KT empfehlen, der in der Größe 43 Zoll von 499€ (UVP) auf 249€ reduziert ist. Weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen Hisense E6KT gab es laut Vergleichsplattformen je zuvor günstiger.

Falls euch 43 Zoll zu wenig sind, könnt ihr den Hisense E61KT auch noch in anderen Größen günstig bekommen. Hier ein paar Modelle mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis:

Wie gut ist der Hisense E61KT?

Solide Qualität zum kleinen Preis: Der Hisense E61KT ist ein aktueller 4K-Fernseher aus 2023 und gehört der unteren Preisklasse an. Allzu hoch sollten eure Erwartungen daher nicht sein, aber im Vergleich zu anderen Low-Budget-TVs bekommt ihr hier eine gute Leistung geboten. So bietet der E61KT ein Direct-LED-Display, das für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms sorgt, während viele andere günstige Fernseher auf eine vom Rand kommende Edge-Beleuchtung setzen.

Der Hisense E61KT bietet zum günstigen Preis eine solide Leistung, und zwar nicht nur fürs Filmeschauen, sondern auch fürs Gaming.

HDR & Streaming-Apps: Der Hisense E61KT unterstützt zudem wichtige HDR-Formate wie HDR10+ und Dolby Vision, die für leuchtende Farben sorgen. Das Maximum kann er zwar nicht herausholen, weil er wie alle günstige Fernseher nur über eine mäßige Spitzenhelligkeit verfügt. Ein wichtiger Pluspunkt sind die HDR-Formate trotzdem, genau wie das Betriebsystem VIDAA, das komfortabel und zuverlässig funktioniert und viele Streaming-Dienste unterstützt.

Gut fürs Gaming: Fürs Gaming ist der Hisense E61KT recht gut geeignet, auch wenn ihr auf ein 120Hz-Display verzichten müsst und deshalb selbst mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 4K 60 fps beschränkt bleibt. Immerhin ist aber der Input Lag niedrig und VRR sowie ALLM werden unterstützt. Der Fernseher gleicht seine Framerate also der Konsole an und schaltet beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

