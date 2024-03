PS5 Slim geschenkt: 75 Zoll Sony 4K-Smart-TV mit HDR, 120Hz und HDMI 2.1 im Wahnsinns-Angebot bei MediaMarkt

Damit ihr auch direkt auf dem TV zocken könnt, schenkt euch MediaMarkt die PS5 Slim dazu.

Während bei Amazon heute die Oster-Angebote enden, gehen sie bei MediaMarkt erst richtig los – es erwarten euch haufenweise Deals in allerlei Produktkategorien. Das vielleicht größte Osterei ist der Sony KD-X85L 4K-TV, den ihr in der Version mit riesigen 75 Zoll zu einem stattlichen Preis bekommt. Das Beste daran: Zusätzlich gibt es die neue PS5 Slim gratis dazu.

Das Angebot läuft genau wie die Oster-Aktion bis zum 8. April. Es kann jedoch immer passieren, dass solch ein starker Deal frühzeitig ausverkauft ist, schlagt also lieber schnell zu!

4K, HDR & Full Array LED – ein Traum von einem Bild!

In Sachen Bild fährt der Sony KD-X85L mit einem Full-Array-LED-Panel auf. Hier sind die Dioden der LED-Hintergrundbeleuchtung über den gesamten Bildschirm verteilt, wodurch der TV präzise dimmen und die Hintergrundbeleuchtung teilweise sogar komplett abschalten kann.

Diese Methode ist auch unter dem Namen Full Array Local Dimming bekannt. Der Bildschirm wird demnach in mehrere Zonen eingeteilt, in denen die Helligkeitsintensität jeweils separat eingestellt wird – mit dem Ergebnis, dass in hellen wie in dunklen Bereichen hoher Detailreichtum herrscht.

Die beiden Standfüße lassen sich in der Breite verstellen, sodass beispielsweise eine Soundbar darunter passt.

Zusätzliche Unterstützung leisten die integrierten HDR-Formate Dolby Vision, HDR10 und HLG, indem sie sämtliche Bildeinstellungen wie Helligkeit oder Kontrast dynamisch an den jeweiligen Inhalt anpassen. In Kombination mit der 4K-Auflösung ergibt sich so ein traumhaftes Bild, das dank des X1-Prozessors auch immer so aussieht, wie es von der Technik intendiert ist.

Gaming? Kein Problem dank 120Hz und HDMI 2.1

Nicht nur bei der Bildqualität macht der TV eine gute Figur, beim Thema Gaming enttäuscht er ebenfalls nicht. Das habt ihr im Wesentlichen seinen zwei HDMI-2.1-Anschlüssen zu verdanken, die jedes Spiel in nativem 4K mit bis zu 120 FPS erstrahlen lassen.

Damit aber noch nicht genug: Hinzu kommt das Display, das mit einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz den Takt für extrem geschmeidige Animationen angibt und Eingabeverzögerungen den Rücken kehrt.

Die Hardware im Überblick

Bildschirmdiagonale: 75 Zoll (189 cm)

75 Zoll (189 cm) Native Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (UHD 4K)

3840 x 2160 Pixel (UHD 4K) Bildwiederholrate: 120Hz

120Hz Panel: LCD

LCD Prozessor: 4K HDR Prozessor X1

4K HDR Prozessor X1 HDR-Typ: Dolby Vision, HDR10, HLG

Dolby Vision, HDR10, HLG Besonderheiten: ALLM, VRR

Wie es für einen Fernseher mit HDMI-2.1-Anschluss üblich ist, verfügt der KD-X85L über ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate). Damit ist immer sowohl die passende Framerate als auch der Modus mit der geringsten Latenz eingestellt. Dementsprechend dürft ihr euch auf einen sehr niedrigen Input Lag freuen.

PlayStation 5 Slim: kleiner und leichter als das Original

Mittlerweile ist die Ende letzten Jahres erschienene PS5 Slim das Standardmodell von Sonys aktuellster Konsole. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hierbei um eine schlankere und damit auch leichtere Version – gegenüber dem alten Modell wurden in der Größe etwa 30 Prozent eingespart und im Gewicht rund 18 Prozent.

Abgesehen von diesem äußeren Aspekt liefert die Slim-Version mit einer 1 TB großen SSD etwas mehr Speicher als ihr großer Bruder. Das sind aber auch schon die einzigen beiden Unterschiede, rein leistungstechnisch bewegen sich beide Modelle auf dem gleichen Niveau.

Im Gegensatz zur alten Version müsst ihr bei der PS5 Slim den Standfuß separat erwerben, sofern ihr sie aufstellen wollt.

Holt euch den Sony KD-X85L jetzt in gewaltigen 75 Zoll mitsamt der PS5 Slim zum Hammerpreis von nur 1777€ und spart euch damit rund 550€ im Vergleich zu einem Einzelkauf beider Produkte.

