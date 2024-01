Riesiger 4K-TV im Angebot: Fernseher mit 86 Zoll und 120Hz jetzt günstig im MediaMarkt-WSV

Im WSV bei MediaMarkt könnt ihr jetzt einen 86 Zoll großen 4K Smart-TV 1300€ günstiger im Vergleich zur UVP abstauben.

Euer neuer 4K-Fernseher soll riesengroß sein und zudem eine tolle Gaming-Performance abliefern? Dann aufgepasst: Bei MediaMarkt gibt es jetzt den gigantische 86 Zoll großen sowie mit einem 120Hz-Display ausgestatteten 4K Smart-TV LG NANO756QA im Angebot. Statt 2699€ (UVP) bezahlt ihr nur noch 1399€. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell derzeit nirgendwo sonst so günstig.

Das Angebot ist Teil des großen WSV bei MediaMarkt, der heute gestartet wurde und zwei Wochen lang laufen soll. Der LG NANO756QA könnte aber natürlich schon lange vor Ende des Sales ausverkauft sein. Im WSV gibt es noch viele andere Sonderangebote, von weiteren 4K-Fernsehern über Handys bis hin zu Gaming-Deals. Die Übersicht findet ihr hier:

Wie gut ist der 4K-TV LG NANO756QA mit 86 Zoll?

NanoCells statt QLED: Der LG NANO756QA verwendet LGs hauseigene NanoCell-Technik. Diese funktioniert ganz ähnlich wie die unter anderem von Samsung verwendete QLED-Technik und sorgt durch eine zusätzliche Filterschicht für eine verbesserte Farbwiedergabe.

Die Bildqualität des LG NANO756QA ist solide, seine größte Stärke ist neben seiner Größe aber die Gaming-Performance.

Beim Bild solide Qualität: Insgesamt liegt der LG NANO756QA beim Bild an der Grenze zwischen unterer und mittlerer Preisklasse. Sein IPS-Panel ist nicht sehr kontrastreich, aber dafür weniger blickwinkelabhängig als VA-Displays. Außerdem bekommt ihr immerhin eine vergleichsweise gleichmäßige Direct-LED-Beleuchtung und kein vom Rand beleuchtetes Edge-Display wie bei vielen Low-Budget-TVs.

120Hz & HDMI 2.1: Die meisten der NanoCell-TVs bieten nur ein 60Hz-Display, für ein paar besonders große Modelle hat LG jedoch eine Ausnahme gemacht. Beim LG 86NANO756QA bekommt ihr ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen.

Tolle Gaming-Performance: Auch der Input Lag ist niedrig, was beim Spielen schnelles Reagieren ermöglicht. Zudem werden VRR und ALLM unterstützt, wodurch Screen Tearing verhindert und beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet wird. Wenn es um die reine Gaming-Performance geht, liegt der LG 86NANO756QA also ungefähr auf dem Niveau des viel teureren LG OLED B39.

