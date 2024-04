4TB PS5-SSD zum Top-Preis schnappen: Schneller Speicher mit 7400 MB/s jetzt im Angebot!

Mit der PS5-SSD Lexar NM790 könnt ihr euch jede Menge Speicherplatz für eure Spiele günstig sichern - aber wahrscheinlich nur für kurze Zeit.

Gerade könnt ihr euch jede Menge Speicherplatz für all eure PS5-Spiele zu einem günstigen Preis schnappen. Bei Mindfactory gibt es nämlich jetzt die 4TB große NVMe SSD Lexar NM790 im Angebot, die nicht nur den richtigen Formfaktor hat, sondern auch mehr als genug Geschwindigkeit bietet, um hervorragend für die PlayStation 5 geeignet zu sein. Ihr findet den Deal hier unter den sogenannten MindStar-Angeboten:

Es gibt kein offizielles Ablaufdatum für das Angebot, die verfügbare Menge ist allerdings auf 200 Exemplare beschränkt und es dürfte nicht allzu lange dauern, bis diese vergriffen sind.

Lexar NM790 SSD: Geschwindigkeit nahe am Maximum der PS5

Mit bis zu 7400 MB/s Lesegeschwindigkeit holt ihr fast das Maximum aus der PS5 heraus.

Bis zu 7400 MB/s: Die Lexar NM790 bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7400 MB/s und ist damit mehr als schnell genug für die PlayStation 5, die laut Sony nur eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5500 MB/s braucht. Mit der Lexar NM790 seid ihr sogar nahe am Maximum dessen, was mit der PS5 überhaupt möglich ist. Das sorgt für kurze Ladezeiten in euren Spielen.

Ungekühlt: Um perfekt für die PS5 geeignet zu sein, fehlt der Lexar NM790 in der angebotenen Version allerdings der Heatsink. Zwar funktioniert sie auch so in der Konsole, dann gibt es aber ein geringes Risiko, dass sie überhitzt und dadurch ihre Leistung gedrosselt wir. Wer ganz sicher gehen will, dass es dazu nicht kommt, kann separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Heatsinks, die schmal genug sind, um in die PS5 zu passen:

Lexar PS5-SSD mit 4TB: Wie günstig ist das Mindfactory-Angebot?

Konkurrenten wie die Samsung 990 Pro SSD sind nicht viel schneller als die Lexar NM790, kosten aber zumeist deutlich mehr.

Die Lexar NM790 SSD mit 4TB könnt ihr bei Mindfactory aktuell für nur 239€ abstauben. Für eine SSD mit so viel Speicherplatz und seiner so hohen Geschwindigkeit ist das ein hervorragender Preis. Zum Vergleich: Die beliebte Samsung 990 Pro SSD, die mit bis zu 7.450 MB/s nicht viel schneller ist, kostet bei Amazon aktuell in der 4TB-Version stolze 331,99€.

Das Angebot ist sogar noch interessanter dadurch, dass die SSD-Preise tendenziell steigen, seit Samsung als einer der größten Hersteller vor einem halben Jahr die Produktion gedrosselt hat. Es könnte deshalb sein, dass ihr in ein paar Monaten noch deutlich mehr für eine so große und schnelle PS5-SSD zahlen müsstet.

